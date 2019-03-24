 У Мозамбіку після циклону зростає кількість хворих на холеру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2019

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Новини

У Мозамбіку після циклону зростає кількість хворих на холеру

У постраждалих від циклону "Ідай" районів Мозамбіку стрімко збільшується кількість хворих на холеру.

Постраждалі від циклону Ідай в Бейрі

Постраждалі від циклону "Ідай" в Бейрі

Після циклону "Ідай" у Мозамбіку зростає кількість хворих на холеру. Лише в портовому місті Бейра за останні 48 годин подвоїлося число зафіксованих випадків захворювання. У суботу, 30 березня, в місті був уже 271 хворий на холеру, повідомив уряд країни.

"Лікарі без кордонів" фіксують у Бейрі приблизно 200 нових імовірних випадків холери на день. Всесвітня організація охорони здоров'я очікує, що 1 квітня до Мозамбіку доставлять близько 900 тисяч доз вакцини проти холери, і тоді в країні почнуть кампанію вакцинації.

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У Мозамбіку кількість жертв циклону "Ідай" вже перевищила 200 осіб, у Зімбабве загинуло ще близько сотні людей. Влада обох країн побоюється зростання кількості жертв. (20.03.2019)

За словами президента Мозамбіку, через великі руйнування кількість жертв циклону "Ідай" у країні може зрости до понад тисячі. Портове місто Бейра було майже повністю зруйновано. (18.03.2019)

Нагадаємо, що в середині березня над Мозамбіком, Малаві та Зімбабве пройшов циклон "Ідай", який спричинив значні руйнування та забрав у цих країнах життя понад 700 осіб. Багато людей зникли безвісти. Лише в Мозамбіку, за даними ООН, від циклону остраждали 1,85 мільйона осіб.

За даними Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, циклон спустошив портове місто Бейра в Мозамбіку. На знімках з повітря видно, що було зруйновано до 90 відсотків будинків у місті. У Мозамбіку території у сотні квадратних кілометрів були затоплені, у небезпеці, за даними влади, опинилися 350 тисяч осіб. Негода також зачепила сусідні Зімбабве та Малаві, де також десятки тисяч осіб вимушені були залишити свої будинки.

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