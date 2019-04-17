 У МЗС України назвали дату трибуналу щодо полонених моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2019

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Новини

У МЗС України назвали дату трибуналу щодо полонених моряків

Слухання у Міжнародному трибуналі з морського права у справі щодо захоплених РФ українських моряків відбудуться 10-11 травня.

Захоплені РФ українські військові кораблі у Керчі

Захоплені РФ українські військові кораблі у Керчі (архівне фото)

Заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що Міжнародний трибунал із морського права (ITLOS) проведе слухання про захоплення Росією 24 українських моряків 10-11 травня. Про це вона написала у вівторок, 23 квітня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За словами Зеркаль, президент Міжнародного трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі про застосування тимчасових заходів щодо РФ за порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів і 24 членів їхніх екіпажів.

Заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль

"Публічні слухання відбудуться 10-11 травня 2019 року", - зазначила заступниця міністра. Вона додала, що процедурний наказ буде опубліковано на сайті трибуналу.

Декілька годинами раніше Зеркаль також заявила про "зміну тону розмови" в обміні думками з РФ щодо звільнення українських моряків та військових кораблів. "Вразила кардинальна зміна тону розмови - перехід від хамства та брутальної зневаги до цивілізованої мови, притаманної дипломатії", - зазначила чиновниця.

"Чи зможе Росія і далі тримати цивілізований тон розмови і довести це "конкретними справами" - буде видно з документів, які ми отримаємо від РФ в рамках підготовки до слухань у Гамбурзі", - додала Зеркаль.

16 квітня міністерство закордонних справ України звернулося до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом для застосування примусових заходів щодо Росії задля звільнення українських моряків, захоплених РФ в листопаді 2018 року, повідомив того дня на сторінці в соціальній мережі Facebook президент України Петра Порошенка.

Міжнародний трибунал із морського права (ITLOS) у Гамбурзі

Міжнародний трибунал із морського права у Гамбурзі

Чинний президент висловив сподівання, що вже за лічені тижні трибунал зобов'яже Росію звільнити українських моряків та українські судна, а дії Москви будуть визнані неправомірними. Водночас Порошенко зазначив, що Росія ще має шанс звільнити українських моряків і судна, "не очікуючи формального визнання вчиненого Кремлем міжнародного злочину".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, згодом арешт продовжували.

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