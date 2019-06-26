 У МЗС України заперечили, що зобов′язані запрошувати ПАРЄ на вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2019

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Новини

У МЗС України заперечили, що зобов'язані запрошувати ПАРЄ на вибори

У МЗС України зазначили, що Верховна Рада не зобов'язана запрошувати спостерігачів ПАРЄ на парламентські вибори. Спостерігати за виборами є лише правом асамблеї, наголосили в Києві.

У МЗС України заявили, що Рада не зобов'язана запрошувати ПАРЄ на вибори

У МЗС України заявили, що Рада не зобов'язана запрошувати ПАРЄ на вибори

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) є дорадчим органом, тому Верховна Рада не зобов'язана запрошувати асамблею спостерігати за парламентськими виборами, наголосила речниця міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко агенції "Інтерфакс-Україна" у середу, 3 липня.

Таким чином в МЗС України відреагували на заяву президентки ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є, яка раніше у середу наголосила, що Україна зобов'язана запросити спостерігачів асамблеї на позачергові вибори до Верховної Ради.

Катерина Зеленко у відповідь на це зазначила, що у Раді Європи існують тільки два органи, рішення яких є обов'язковими до виконання: Комітет міністрів і Європейський суд з прав людини, а ПАРЄ є дорадчим органом. "Асамблея в своїх правилах процедури зазначила, що спостерігати за виборами є правом Асамблеї. Але це зовсім не означає, що парламент зобов'язаний запрошувати ПАРЄ спостерігати за президентськими виборами", - пояснила речниця МЗС.

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Вона уточнила, що станом на 3 липня в МЗС немає жодного звернення від цього дорадчого органу щодо реєстрації спостерігачів, а чи є вони у Верховній Раді або Центральній виборчій комісії - невідомо.

"Україна завжди з повагою ставилася до порад ПАРЄ і виходила з важливості імплементації таких рад. На жаль, на червневій сесії цей дорадчий орган РЄ сам проголосував за необов'язковість виконання своїх рішень, коли по суті скасував вимогу до Росії виконувати не одне, а цілих сім рішень, схвалених у відповідь на російську агресію проти України. Тому питання до пані Паск'є, чи готова вона здійснювати кроки до повернення авторитету дорадчого органу Ради Європи і потім - його рішень", - додала Зеленко, уточнивши, що Україна не порушила жодного з документів Ради Європи, обов'язкових для виконання.

Також речниця висловила переконання, що представникам ПАРЄ слід було б провести консультації з українськими парламентаріями щодо рішення відкликати запрошення на спостереження за виборами. "ПАРЄ варто було б замість того, щоб емоційно реагувати на рішення керівництва Верховної Ради в публічному просторі, вступити в діалог і провести консультації з делегацією України в Асамблеї", - сказала Зеленко.

Водночас на сайті ПАРЄ у розділі про повноваження асамблеї зауважується, що асамблея, зокрема, займається спостереженнями за виборами в країнах-членах, "забезпечуючи важливу перевірку демократичної практики на місцях". Водночас там не згадується про зобов'язання країн-членів Ради Європи запрошувати делегатів ПАРЄ спостерігати за виборами.

Скандал через повернення Росії до ПАРЄ

Нагадаємо, 2 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував надіслане раніше запрошення для ПАРЄ проводити спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні, призначеними на 21 липня.

26 червня українська делегація та делегації ще шістьох країн (Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини ) залишили засідання ПАРЄ після повного підтвердження повноважень російської делегації в асамблеї завдяки ухваленню відповідної резолюції ПАРЄ у ніч на 25 червня.

Цей документ надав можливість Росії направити своїх депутатів в асамблею. Резолюція також заборонила карати національні делегації, позбавляючи їх права голосу, виступів і представництва в ПАРЄ. У той же день голова делегації України заявив про звернення до Верховної Ради щодо необхідності терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ у подальшому.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію через анексію Росією українського Криму. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі ПАРЄ з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав в ПАРЄ. 

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Трюдо про Україну, російську агресію та ПАРЄ (03.07.2019)

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Трюдо про Україну, російську агресію та ПАРЄ (03.07.2019)  

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