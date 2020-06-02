У МЗС Німеччини призначили спецпредставника з питань України

Спецпредставником з питань України у міністерстві закордонних справ Німеччини став Жан-П'єр Фрьолі (Jean Pierre Froehly). Про це ввечері у середу, 3 червня, повідомив уповноважений МЗС ФРН з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міхаель Зіберт (Michael Siebert) у соціальній мережі Twitter.

Зіберт побажав успіхів Фрьолі у складній, але водночас цікавій роботі на посаді.

На це призначення відреагували в посольстві Німеччини в Україні. "Ласкаво просимо в команду, Жане-П'єре Фрьолі! Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Вами і сподіваємося незабаром вітати Вас в Києві!", - йдеться у дописі посольства у Twitter.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник також привітав це призначення. У дописі в Twitter він побажав Фрьолі успіхів "у дальшому зміцненні українсько-німецького партнерства, яке щодня набуває рис стратегічного", а також висловив сподівання "на тісну і довірливу взаємодію".

Нагадаємо, 2 червня українська урядова делегація відвідала Берлін, де провела зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом (Heiko Maas) та міністеркою оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer).

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Українська делегація стала першою іноземною делегацією, що побувала в МЗС ФРН з часу запровадження карантинних обмежень через пандемію коронавірусу.