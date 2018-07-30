 У Мексиці впав літак: усі пасажири вижили, десятки травмованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

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Новини

У Мексиці впав літак: усі пасажири вижили, десятки травмованих

На півночі Мексики одразу після зльоту через погану погоду впав літак. Багато пасажирів отримали поранення, але ніхто не загинув.

Аварія літака обійшлась без жертв

Аварія літака обійшлась без жертв

В північній частині Мексики ввечері у вівторок, 31 липня, одразу після зльоту з аеропорту міста Дуранго впав пасажирський літак авіакомпанії Aeromexico. На борту перебувала 101 людина. За даними місцевої влади, внаслідок аварії ніхто не загинув, але 97 осіб, що перебували на борту, отримали травми, більшість постраждалих отримала незначні ушкодження, передає агенція AFP.

Після падіння літак загорівся

Після падіння літак загорівся

Серйозні поранення отримав пілот, але він перебуває у стабільному стані. Після аварії до лікарні були доставлені десятки людей. Багато з пасажирів змогли самостійно повернутися додому після надання їм медичної допомоги.

Постраждалим надали медичну допомогу

Постраждалим надали медичну допомогу

Літак Embraer 190, на борту якого перебувало 97 пасажирів і чотири члени екіпажу, виконував рейс з аеропорту "Гвадалупе Вікторія" до столиці країни Мехіко. За інформацією місцевої влади, причиною аварії став сильний вітер. Через це літак впав, а потім загорівся. Детальні причини аварії в авіакомпанії не повідомили, але пообіцяли провести розслідування. Міністр транспорту країни Жерардо Руїз Еспарза заявив, що для перевірки аварії буде створена комісія.

В телевізійному інтерв'ю губернатор міста Дуранго Хосе Росс Айспуро зазначив, що деякі пасажири повідомили про "дивні рухи" літака під час зльоту. "Був дощ, була буря, я думаю, що вони намагалися скасувати зліт, але не змогли", - додав він.

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