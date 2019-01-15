У Мексиці вибухнув трубопровід з нафтопродуктами: щонайменше 20 загиблих

Вибух трубопроводу з нафтопродуктами в мексиканському місті Тлауелілпан призвів до загибелі як мінімум 20 осіб. Інцидент стався в ніч на суботу, 19 січня, про що повідомив у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter губернатор штату Ідальго Омар Фаяд. Ще 71 особа отримала в результаті вибуху тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, інформує агенція новин dpa, що також посилається на дані місцевої влади.

За даними місцевих ЗМІ, на момент вибуху поряд з трубопроводом перебували сотні людей. Катастрофа сталася під час спроби багатьох місцевих жителів набрати бензин з трубопроводу у власні каністри, припускає місцева влада та державна енергокомпанія Pemex.

Що саме стало причиною вибуху, поки що достеменно невідомо. На кадрах з місця події видно потужне полум'я. Сили правопорядку оточили місце катастрофи. За даними концерну Pemex, на місці аварії працюють загони спецпризначення, рятувальники й пожежники.

Крім того, для допомоги постраждалим залучили 11 машин швидкої допомоги. На додачу, зі столиці в зону катастрофи направили спеціальний гелікоптер. Постраждалі, які отримали сильні опіки, будуть перевезені до лікарень Мехіко, запевнили в Pemex. Президент країни Мануель Лопес Обрадор закликав мексиканський уряд надати допомогу постраждалим.

На місце події відправили 11 машин швидкої допомоги

Розкрадання бензину становить значну проблему в Мексиці. За даними концерну Pemex, в 2018 році кожні 30 хвилин здійснювалася спроба незаконного відкачування бензину. Губернатор штату Ідальго закликав місцевих жителів припинити розкрадання бензину. Серед іншого він вказав на небезпеку для життя, котра загрожує тим, хто наважився на такий злочин.