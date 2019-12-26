У межах обміну: в Україні звільнили диверсантів - ЗМІ

У межах запланованого обміну полоненими українські суди ухвалили низку рішень. У суботу, 28 грудня, Фрунзенський районний суд Харкова спочатку засудив обвинувачених у теракті біля Палацу спорту Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова до довічного ув'язнення з конфіскацією усього майна, передає UA:Харків. Вони скоїли теракт 22 лютого 2015 року, внаслідок якого загинули четверо осіб.

Відтак ця ж судова інстанція у межах процедури обміну змінив запобіжний захід обвинувачених на особисте зобов'язання. Судді ухвалили звільнити обвинувачених осіб з-під варти негайно. Про відповідне рішення клопотав прокурор у межах домовленостей України у Нормандському форматі в Парижі 9 грудня.

На засіданні самих обвинувачених не було. Вони слухали вирок в режимі відеоконференції. Вони так і не визнали своєї провини. До цього, Дзержинський райсуд Харкова за клопотанням прокуратури звільнив з-під арешту Максима Мисика. Його обвинувачують у вбивстві трьох людей. Відпущеного Мисика збираються обміняти, вважає юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко.

11 осіб звільнено в Одесі

Напередодні Приморський районний суд Одеси звільнив з-під варти підозрюваних у скоєнні півтора десятка вибухів, переважно біля волонтерських центрів. Серед них - Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євген Подмазко і Катерина Фотєва. Також було звільнено організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубніка та інших осіб з подібними звинуваченнями. Всього з СІЗО вийшли 11 осіб, повідомляє видання "Думская" з посиланням на джерело в СБУ.

За цими даними, усіх цих людей відвезли на контрольний пункт в'їзду та виїзду "Майорське" біля Горлівки, де в неділю, 29 грудня, запланований обмін.

Крім цих осіб, за даними видання "Таймер", бойовикам на Донбасі можуть передати фігурантів інших справ, які наразі перебувають під домашнім арештом, заставою або були засуджені. Також, за даними "Думской", з українських колоній почали вивозити засуджених за диверсії та організацію замовного вбивства. Їх етапували до Київського СІЗО, звідки потім вивезли безпосередньо на місце обміну, пише видання.

Нагадаємо, обмін утримуваними особами, про який було домовлено під час "нормандського" саміту, планують на неділю, 29 грудня. Представниця донецьких проросійських сепаратистів Дар'я Морозова підтвердила агенції "Інтерфакс" дату обміну, а неназване джерело подало додаткові дані. "Ми віддаємо українській стороні 55 осіб, це остаточна цифра. Щодо кількості людей, яких повинні передати нам з української сторони, число буде уточнюватися", - цитує інформагенція.

Крім того, у суботу, 28 грудня, у Київському апеляційному суді триває розгляд апеляційних скарг щодо запобіжних заходів п'ятьом ексберкутівцям, які також можуть бути включені у списки на обмін.

Нагадаємо, 23 грудня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі погодила умови звільнення й обміну утримуваних осіб до кінця року. Представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська повідомила, що у рамках обміну в Україну повернуться ті, кого не вдалося забрати два роки тому, особи, "які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні".

Останній обмін полоненими між українською стороною і проросійськими сепаратистами на Донбасі відбувся 27 грудня 2017 року. Тоді вони звільнили 73 полонених, а українська сторона передала 233 з 306 осіб, які значилися в списках: решта були звільнені або відмовилися повертатися на території невизнаних "республік".

Дивитись відео 01:38 Поділитись Результати "нормандського" саміту: що потрібно знати (10.12.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3UX7H Результати "нормандського" саміту: що потрібно знати (10.12.2019)