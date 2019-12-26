 У межах обміну: в Україні звільнили диверсантів - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2019

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Новини

У межах обміну: в Україні звільнили диверсантів - ЗМІ

Суд в Одесі звільнив з-під варти 11 підозрюваних у скоєнні терактів, а у Харкові суд звільнив трьох засуджених за тероризм та обвинуваченого у вбивствах. Ці рішення ухвалили в рамках обміну полоненими зі сепаратистами.

Cудді в Одесі та Харкові звільнили із СІЗО терористів в рамках обміну з Росією

Cудді в Одесі та Харкові звільнили із СІЗО терористів в рамках обміну з Росією

У межах запланованого обміну полоненими українські суди ухвалили низку рішень. У суботу, 28 грудня, Фрунзенський районний суд Харкова спочатку засудив обвинувачених у теракті біля Палацу спорту Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова до довічного ув'язнення з конфіскацією усього майна, передає UA:Харків. Вони скоїли теракт 22 лютого 2015 року, внаслідок якого загинули четверо осіб.

Відтак ця ж судова інстанція у межах процедури обміну змінив запобіжний захід обвинувачених на особисте зобов'язання. Судді ухвалили звільнити обвинувачених осіб з-під варти негайно. Про відповідне рішення клопотав прокурор у межах домовленостей України у Нормандському форматі в Парижі 9 грудня.

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За словами представника Росії у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова, було домовлено про обмін полоненими у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених". (23.12.2019)

Росія наполягає на включенні в обмінний список трьох осіб, яких обвинувачують у скоєнні вибуху біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році. Обвинувачені заперечують свою провину. Вирок мають оголосити 28 грудня. (26.12.2019)

Обмін утримуваними особами, про який було домовлено під час "нормандського" саміту, планують на 29 грудня, повідомила російська газета "Коммерсант". Точна кількість людей, яких готують до обміну, поки невідома. (26.12.2019)

На засіданні самих обвинувачених не було. Вони слухали вирок в режимі відеоконференції. Вони так і не визнали своєї провини. До цього, Дзержинський райсуд Харкова за клопотанням прокуратури звільнив з-під арешту Максима Мисика. Його обвинувачують у вбивстві трьох людей. Відпущеного Мисика збираються обміняти, вважає юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко.

11 осіб звільнено в Одесі

Напередодні Приморський районний суд Одеси звільнив з-під варти підозрюваних у скоєнні півтора десятка вибухів, переважно біля волонтерських центрів. Серед них - Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євген Подмазко і Катерина Фотєва. Також було звільнено організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубніка та інших осіб з подібними звинуваченнями. Всього з СІЗО вийшли 11 осіб, повідомляє видання "Думская" з посиланням на джерело в СБУ.

За цими даними, усіх цих людей відвезли на контрольний пункт в'їзду та виїзду "Майорське" біля Горлівки, де в неділю, 29 грудня, запланований обмін.

Крім цих осіб, за даними видання "Таймер", бойовикам на Донбасі можуть передати фігурантів інших справ, які наразі перебувають під домашнім арештом, заставою або були засуджені. Також, за даними "Думской", з українських колоній почали вивозити засуджених за диверсії та організацію замовного вбивства. Їх етапували до Київського СІЗО, звідки потім вивезли безпосередньо на місце обміну, пише видання.

Нагадаємо, обмін утримуваними особами, про який було домовлено під час "нормандського" саміту, планують на неділю, 29 грудня. Представниця донецьких проросійських сепаратистів Дар'я Морозова підтвердила агенції "Інтерфакс" дату обміну, а неназване джерело подало додаткові дані. "Ми віддаємо українській стороні 55 осіб, це остаточна цифра. Щодо кількості людей, яких повинні передати нам з української сторони, число буде уточнюватися", - цитує інформагенція. 

Крім того, у суботу, 28 грудня, у Київському апеляційному суді триває розгляд апеляційних скарг щодо запобіжних заходів п'ятьом ексберкутівцям, які також можуть бути включені у списки на обмін.

Нагадаємо, 23 грудня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі погодила умови звільнення й обміну утримуваних осіб до кінця року. Представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська повідомила, що у рамках обміну в Україну повернуться ті, кого не вдалося забрати два роки тому, особи, "які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні".

Останній обмін полоненими між українською стороною і проросійськими сепаратистами на Донбасі відбувся 27 грудня 2017 року. Тоді вони звільнили 73 полонених, а українська сторона передала 233 з 306 осіб, які значилися в списках: решта були звільнені або відмовилися повертатися на території невизнаних "республік".

Дивитись відео 01:38

Результати "нормандського" саміту: що потрібно знати (10.12.2019)

  • Під час обміну полоненими на Донбасі 27 грудня

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Найбільший обмін полоненими

    27 грудня 2017 року відбувся найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими між українською стороною і самопроголошеними "ЛНР/ДНР". Називалися різні цифри. За даними ГПУ, зрештою на підконтрольні Україні території повернулись 73 особи, яких тримали в ув'язненні у сепаратистських утвореннях. Іншій стороні Київ передав 233 людей.

  • Під час обміну полоненими на Донбасі 27 грудня

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    До "ЛНР/ДНР" вирішили повернутись не всі

    Серед переданих "ЛНР/ДНР" немає вбивць та осіб, що скоїли інші тяжкі злочини та не підпадають під процедуру помилування, заявили у Києві. Та не всі з них вирішили повертатись на територію самопроголошених республік. Українська сторона мала передати сепаратистам 306 осіб, однак частина відмовилася їхати під час обміну. Одна людина навпаки не захотіла повертатися на підконтрольну Києву територію.

  • Парад полонених у Днецьку 24 серпня 2014 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    "Парад полонених" у Донецьку (2014 рік)

    24 серпня 2014 року бойовики провели у Донецьку "парад полонених". Це ганебне явище привернуло увагу як Києва, так і міжнародної спільноти до українських заручників, яких утримували сепаратисти. За їхню долю взялись родичі, волонтери, правозахисники. Пізніше Юрій Букія та Роман Лановий, яких провели під дулами автоматів Донецьком, скажуть DW, що завдяки цьому вони залишились живі - їх побачили.

  • Місяці очікування

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Місяці очікування

    Понад три тисячі людей були звільнені з полону бойовиків протягом 2014-2015 років. Однак наприкінці 2015-го процес переговорів щодо обміну полоненими цілковито перенесли у Мінськ, з українського боку його "монополізувала" СБУ. На думку аналітиків, політизація процесу і стала причиною, яка застопорила обмін полоненими. Родичі довгими місяцями чекали на бодай яку звістку про рідних.

  • Під час обміну у вересні 2016 року - колишній боєць сепаратистів тисне руку представнику Червоного Хреста

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    2016 рік - обміни забуксували

    Про кого і про що саме домовлялись переговірники, як правило, не розголошувалося. Обміни проводились, зокрема, у присутності представників Червоно Хреста, які тримали їхні дані у таємниці. Приміром, станом на листопад 2016 року СБУ заявляла, що бойовики утримували 108 осіб. Обмінювати "ДНР/ЛНР" готові були лише кілька десятків, а просили повернути до них кілька сотень.

  • Володимир Жемчугов (ц), який в результаті обміну повернувся в Україну у вересні 2016 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Скалічений, але вдома

    Володимир Жемчугов став відомим на всю Україну після того, як в YouTube з’явився відеоролик, де проросійський пропагандист Грехем Філліпс знущається над Володимиром під час обміну полоненими. Жемчугов у 2015-му підірвався на міні на Луганщині, втратив зір, слух, обидві руки і потрапив у полон "ЛНР". Тільки через рік - у вересні 2016-го - він повернувся додому.

  • Під час одного з обмінів полоненими 2016 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Крапля за краплею

    Наприкінці 2016 року "ДНР" передала українській стороні двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак. Через кілька днів українська влада в односторонньому порядку передала самопроголошеній "ДНР" 15 людей, які перебували під кримінальним переслідуванням в Україні. За даними СБУ, їх раніше затримали за участь у незаконних угрупованнях. Передача відбувалась у нейтральній зоні.

  • Зустріч звільненого українського військовослужбовця з родиною

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Мить, на яку сподівались

    Обмін, що відбувся 27 грудня 2017 року, вважають проривом. Утім, за даними Служби безпеки України, в полоні сепаратистів на Донбасі досі залишаються ще 103 людини. Бойовики вже підтвердили утримання у полоні понад 20 затриманих. Переговори щодо їх звільнення тривають.

  • Сотні людей, про долю яких не знають взагалі

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Сотні людей, про долю яких не знають взагалі

    Крім того, є ще величезна кількість тих, кого вважають зниклими безвісти: за даними СБУ, це 403 людини, волонтери ж заявляють про майже 700 людей.


DW.COM

Обмін полоненими: історія повернення додому

Ключові факти про обміни полоненими між Києвом і "ЛНР/ДНР" та звільнення заручників починаючи з 2014 року - у фотодобірці DW. (28.12.2017)  

Аудіо й відео до теми

Результати "нормандського" саміту: що потрібно знати (10.12.2019)  

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