У МВФ заявляють, що переговори з Києвом "ще тривають"

Переговори між українським урядом та Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо поновлення співпраці все ще тривають, повідомив у четвер, 20 вересня, директор департаменту комунікацій МВФ у Вашингтоні Джеррі Райс. Райс зазначив, коли не може назвати конкретної дати, коли можна очікувати результату, інформує агенція Reuters. Місія МВФ, яка працювала в Києві, напередодні залишила Україну.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман назвав конструктивними дискусії з українською владою і додав, що обговорення тривають. "Протягом останніх двох тижнів місія МВФ мала конструктивні дискусії з владою України щодо політики та реформ, спрямованих на забезпечення макроекономічної стабільності та зростання, а також щодо можливої фінансової допомоги від фонду на підтримку таких заходів", - цитує слова Люнгмана агенція "Інтерфакс-Україна".

Тим часом заступник голови НБУ Олег Чурій у коментарі агентству Reuters зазначив, що ведуться переговори щодо нової програми МВФ, яка дозволить Україні без ускладнень пройти рік виборів та підтримати фінансову стабільність. Аналітики кажуть, що обсяг такої програми може становити 4 мільярди доларів США - удвічі більше, ніж Київ розраховував отримати в рамках програми EFF, що добігає кінця весною 2019 року. Джеррі Райс не зміг підтвердити агентству, що така програма обговорюється.

Відомий економіст Андерс Ослунд зазначив, що неоголошення рішення під час перебування місії в Києві є "несподіваним і таким, що розчаровує".

Нагадаємо, що місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом працювала у Києві з 6 по 19 вересня. Основною метою відвідин місією Києва було обговорення економічної політики та питання фінансової допомоги Україні від МВФ. Українські урядовці та представники Нацбанку України (НБУ) сподіваються на отримання до кінця поточного року чергового траншу кредитної підтримки обсягом у два мільярди доларів США.

Останній транш від МВФ Україна отримала ще у квітні 2017 року. Відтоді український уряд проводить складні переговори з керівництвом Фонду. На шляху до розмороження виконання програми МВФ головно стоїть умова піднття цін на газ для населення.