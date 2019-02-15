У МВС ФРН назвали умови для повернення ісламістів до Німеччини

Міністерство внутрішніх справ Німеччини запевняє, що Німеччина готова прийняти полонених бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) з німецьким громадянством. Єдиною передумовою для цього є надання їм доступу до консульської підтримки з боку німецьких дипломатів. Про це в неділю, 17 лютого, повідомили представники МВС ФРН у розмові з журналістами інформагенції Reuters.

"Усі громадяни Німеччини, в тому числі й ті, кого підозрюють в участі в бойових діях на боці так званої ІД, мають право на повернення" - заявили в МВС. У разі повернення до Німеччини всім колишнім бойовикам терористичних угруповань доведеться відповідати за законами ФРН, зазначили у відомстві.

Водночас у міністерстві наголосили, що Берлін поважає зацікавленість деяких держав Близького Сходу самим провести процеси проти бойовиків ІД. Раніше про таку зацікавленість, зокрема, сигналізував Ірак, нагадує Reuters.

За даними МВС ФРН, нині курдські формування на півночі Сирії утримують до ста чоловіків, жінок і дітей з німецьким громадянством. Раніше німецькі спецслужби повідомляли про близько 1050 осіб з німецьких громадянством, котрі з 2013 року виїхали з Німеччини в зони конфліктів у Сирії та Іраку. З них близько третини вже повернулися до ФРН.

Про намір повернути полонених сирійськими курдами ісламістів з французьким громадянством повідомили також і в Парижі. Згідно з попередніми даними, в курдському полоні перебувають близько 130 ісламістів зі Франції, у тому числі жінки та діти, повідомляє інформагенція AFP. Поки що французький уряд не знайшов рішення задля практичної реалізації своїх намірів.

Натомість у Данії відмовляються приймати бойовиків-ісламістів з паспортом Данії. За словами речника данського прем'єр-міністра, ці ісламісти - "найнебезпечніші люди на планеті", цитує агенція новин dpa.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звернувся до партнерів Вашингтона в Європі з проханням прийняти сотні бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", захоплених американськими збройними силами під час операції в Сирії. На цей заклик у МЗС Німеччини відреагували досить стримано. Натомість представники опозиційних фракцій у Бундестазі виступили з закликом негайно повернути цих німецьких громадян до ФРТ та притягти їх до відповідальності за скоєне згідно з німецьким законодавством.