 У МВС ФРН назвали умови для повернення ісламістів до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2019

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Новини

У МВС ФРН назвали умови для повернення ісламістів до Німеччини

Громадяни Німеччини мають право на повернення в країну навіть попри те, що вони воювали на боці ІД чи інших терористичних угруповань, визнали в МВС ФРН. Однак спершу до них мають допустити німецьких дипломатів.

Бойовики ІД в полоні у сирійських курдів

Бойовики ІД в полоні у сирійських курдів (архівне фото)

Міністерство внутрішніх справ Німеччини запевняє, що Німеччина готова прийняти полонених бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) з німецьким громадянством. Єдиною передумовою для цього є надання їм доступу до консульської підтримки з боку німецьких дипломатів. Про це в неділю, 17 лютого, повідомили представники МВС ФРН у розмові з журналістами інформагенції Reuters.

"Усі громадяни Німеччини, в тому числі й ті, кого підозрюють в участі в бойових діях на боці так званої ІД, мають право на повернення" - заявили в МВС. У разі повернення до Німеччини всім колишнім бойовикам терористичних угруповань доведеться відповідати за законами ФРН, зазначили у відомстві.

Водночас у міністерстві наголосили, що Берлін поважає зацікавленість деяких держав Близького Сходу самим провести процеси проти бойовиків ІД. Раніше про таку зацікавленість, зокрема, сигналізував Ірак, нагадує Reuters.

За даними МВС ФРН, нині курдські формування на півночі Сирії утримують до ста чоловіків, жінок і дітей з німецьким громадянством. Раніше німецькі спецслужби повідомляли про близько 1050 осіб з німецьких громадянством, котрі з 2013 року виїхали з Німеччини в зони конфліктів у Сирії та Іраку. З них близько третини вже повернулися до ФРН.

Про намір повернути полонених сирійськими курдами ісламістів з французьким громадянством повідомили також і в Парижі. Згідно з попередніми даними, в курдському полоні перебувають близько 130 ісламістів зі Франції, у тому числі жінки та діти, повідомляє інформагенція AFP. Поки що французький уряд не знайшов рішення задля практичної реалізації своїх намірів.

Натомість у Данії відмовляються приймати бойовиків-ісламістів з паспортом Данії. За словами речника данського прем'єр-міністра, ці ісламісти - "найнебезпечніші люди на планеті", цитує агенція новин dpa.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звернувся до партнерів Вашингтона в Європі з проханням прийняти сотні бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", захоплених американськими збройними силами під час операції в Сирії. На цей заклик у МЗС Німеччини відреагували досить стримано.  Натомість представники опозиційних фракцій у Бундестазі виступили з закликом негайно повернути цих німецьких громадян до ФРТ та притягти їх до відповідальності за скоєне згідно з німецьким законодавством.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    Повернення в Манбідж

    Перекур

    Здається, ця жінка вирішила викурити цигарку та розслабитися після всіх жахіть, які довелося пережити в недавньому минулому. Якби вона вчинила таке за правління радикальних ісламістів, то, певна річ, її серйозно покарали б. Паління жінками на людях бойовики ІД забороняли.

  • Syrien Manbidsch Videostill Mann schneidet Bart

    Повернення в Манбідж

    Бородані голять бороди

    Після перемоги сирійського альянсу "Демократичні сили Сирії" над бойовиками так званої "Ісламської держави" (ІД), цей чоловік на людях зголює відпущену бороду. Буйна борода - один з чоловічих атрибутів терористичного угруповання. На підконтрольних бойовиками територіях чоловікам забороняється голитися.

  • Syrien Manbidsch Videostill Frauen verbrennen Nikab

    Повернення в Манбідж

    Показати обличчя

    Не лише чоловіки позбуваються нав'язаних терористами обтяжливих умовностей, жінки теж намагаються не пасти задніх. На одній з вулиць жінка спалює свій хіджаб. Закривати обличчя - неодмінна вимога для жінок в усіх підконтрольних терористами регіонах. Їх примушували цілковито закривати на людях своє тіло від сторонніх очей. За невиконання - драконівські покарання, аж до страти.

  • Syrien Manbidsch Videostill Kurdenkämpferin tröstet Mann

    Повернення в Манбідж

    Журба та радість

    Одна з учасниць бойових загонів, які входять до Альянсу "Демократичні сили Сирії", що звільнив сирійське місто, втішає цього чоловіка. Дворічна окупація бойовиками-екстремістами принесла смерть та руйнування. Невід'ємними атрибутами щодення в місті стали публічні страти, тортури та постійний страх. Здається, що цей тягар вже на лежатиме на серці чоловіка.

  • Syrien Manbij bei Aleppo Frau mit Kindern zwischen Trümmern

    Повернення в Манбідж

    Прогулянка руїнами

    Саме місто скидається радше на громаддя руїн. Інтенсивні бої спустошили значні його частини. Ця мати разом зі своїми дітьми щаслива, що бойові дії та терор лишилися в минулому. Сім'я знову наважилася повернутися до зруйнованого міста. Однак до повноцінного повернення до життя чекати доведеться довго. На забезпечення усім необхідним та відбудову потрібні час і гроші.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    Повернення в Манбідж

    Жіноча сила в Манбіджі

    Дві учасниці курдського бойового загону альянсу "Демократичні сили Сирії" обіймаються від щастя. Жінки в визвольних загонах зіграли не останню роль в успіхах альянсу. Це попри те, що саме жінки вкрай сильно ризикують. Бойовики ІД ґвалтуватують та страчують жінок, що воюють.

  • Syrien Aleppo SDF Kämpfer

    Повернення в Манбідж

    Поцілунок для переможця

    Жест, який навряд чи вдасться описати словами. Після звільнення міста від ІД одного з представників альянсу "Демократичні сили Сирії" жінка в захваті привітала поцілунком. Для мирного населення, що потерпає від війни, бойовики загонів альянсу - герої доби.

  • Syrien Zivilisten in Manbij

    Повернення в Манбідж

    Дитячі веселощі

    Діти теж радіють через звільнення з-під панування ІД. Малечі було особливо непереливки. Їм доводилося пережити догматичні, релігійні шкільні заняття, вони були вкрай обмеженими у свободах, що потрібні саме в такому віці. Крім того, постійна втеча від насильства, мабуть, глибоко закарбується в серцях дітей. Тепер для них розпочинається нормальне життя.

    Автор: Карстен Ґрюн, Валерій Сааков


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