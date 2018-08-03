У МВС України вбачають у мігрантах-нелегалах загрозу для держбезпеки

Нелегальна міграція становить загрозу державній безпеці України. Про це в середу, 15 серпня, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий під час міжвідомчих тактико-спеціальних навчань у Чернігівській обасті, повідомляє сайт МВС України.

За словами чиновника, "проблема нелегалів нині дуже гостра у державі". "Масовий наплив нелегальних мігрантів є критичним, незабаром він становитиме загрозу державній безпеці", - наголосив Яровий.

На тлі цього він нагадав, що в період із 26 липня до 31 серпня 2018 року на території України проводяться цільові профілактичні заходи під умовною назвою "Мігрант". "Протягом двох тижнів було виявлено понад 1167 нелегальних мігрантів", - повідомив Яровий. Щодо більшості з них ухвалили рішення про примусове видворення з України, додав заступник глави МВС.

Згідно з повідомленням прес-служби МВС, навчання проводилися у Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, котрі незаконно перебувають в Україні. У навчаннях взяли участь співробітники Державної міграційної служби, Національної поліції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), зазначається в повідомленні.