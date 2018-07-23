У Малі відбуваються президентські вибори

В Малі у неділю, 29 липня, відбуваються президентські вибори, в яких беруть участь 24 кандидати. Віддати голоси за них мають право 8,5 мільйона громадян. Найбільші шанси на перемогу має 73-річний чинний президент Ібрагім Бубакар Кейта, який висунутий від "Асамблеї для Малі" (RPM). Його найсильнішим конкурентом вважають 68-річного опозиціонера Сумаіла Сіссе, який є кандидатом від "Союзу республіки та демократії" та платформи з понад 200 громадських об'єднань.

Головною темою передвиборчих кампаній була ситуація з безпекою у країні. В центрі та на півночі Малі діють ісламістські угрупування, які чинять напади на мирних жителів. Окрім того, малійські органи безпеки звинувачують у злочинах проти населення.

Безпеку під час голосування забезпечують близько 30 тисяч малійських та міжнародних військових, у тому числі миротворців місії ООН у Малі (MINUSMA), серед яких є також військові Бундесверу.

У Малі з 2013 року діє багатопрофільна комплексна місія ООН зі стабілізації в країні (МІНУСМА). Її метою є підтримка політичних процесів в Малі і виконання низки завдань щодо забезпечення безпеки, оскільки великі території країни досі залишаються поза урядовим контролем.