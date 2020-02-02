 У Малі вбили ватажка ″Аль-Каїди″ в Північній Африці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2020

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Новини

У Малі вбили ватажка "Аль-Каїди" в Північній Африці

Французькі солдати у Малі вбили ватажка "Аль-Каїди" в Північній Африці. Абдельмалек Друкдаль та декілька його прибічників були ліквідовані під час спецоперації, заявила міністерка оборони Франції.

Ватажок відділення Аль-Каїди у країнах ісламського Магрибу Абдельмалек Друкдаль

Абдельмалек Друкдаль

Французькі солдати ліквідували ватажка "Аль-Каїди в країнах ісламського Магрибу" Абдельмалека Друкдаля. Про це у п'ятницю, 5 червня, повідомила у соцмережі Twitter міністерка оборони Франції Флоранс Парлі.

Вона додала, що під час цієї спецоперації французькі солдати також вбили кількох наближених до Друкдаля бойовиків. Операція відбулася на півночі Малі поблизу алжирського кордону.

Як зазначає глава міноборони Франції, Друкдаль був членом керівництва терористичної організації і командував усіма гілками "Аль-Каїди" в Північній Африці та у регіоні Сахель.

За словами Парлі, солдати також захопили лідера джихадистської групи EIGS, який присягнув на вірність терористам "Ісламської держави".

Нагадаємо, у лютому Франція оголосила, що перекине до Африки, зокрема у регіон Сахель, ще 600 своїх військових для боротьби з ісламістами. Регіон Сахель в Африці охоплює Малі, Буркіна-Фасо та Нігер, а Магриб - Марокко, Туніс, Алжир, Лівію, Мавританію і Західну Сахару.

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