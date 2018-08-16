 У Малайзії звільнили жінку, яку обвинувачували у вбивстві брата Кім Чен Ина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2019

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Новини

У Малайзії звільнили жінку, яку обвинувачували у вбивстві брата Кім Чен Ина

У Малайзії звільнили жінку, яку обвинувачували в причетності до вбивства старшого брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

Сіті Айсіа

Сіті Айсіа

У Малайзії в понеділок, 11 березня, прокуратура зняла обвинувачення з 26-річної громадянки Індонезії Сіті Айсіа, яку підозрювали в причетності до вбивства Кім Чен Нама - старшого брата лідера КНДР Кім Чен Ина. У прокуратурі не пояснили причин цього несподіваного рішення. Після цього суддя оголосив про звільнення жінки.

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Держдепартамент США оприлюднив остаточний висновок щодо отруєння Кім Чен Нама. Там переконані, що вбивство було здійснене за вказівкою Пхеньяна. США запровадили нові санкції проти КНДР. (07.03.2018)

Дві жінки постали перед судом у Куала-Лумпурі за обвинуваченням у вбивстві Кім Чен Нама. У разі визнання їх винними жінкам загрожує смертна кара. (02.10.2017)

Індонезійський посол в Малайзії Русді Кірана висловив задоволення рішенням суду. "Ми намагатимемося відправити Сіті літаком назад до Індонезії якомога швидше", - заявив він. Раніше індонезійське міністерство юстиції попросило Малайзію повернути жінку на батьківщину.

Нагадаємо, що Сіті Айсія та громадянка В'єтнаму Доан Тхі Хуон були обвинувачені в тому, що 13 лютого 2017 року в аеропорту Куала-Лумпура вони розпилили на Кім Чен Нама нервово-паралітичну речовину, від якої останній помер. Жінки стверджували, що не хотіли вбивати чоловіка та були переконані, що беруть участь у розіграші, а сам замах організували агенти КНДР.

Південна Корея та США звинувачують КНДР в організації вбивства брата північнокорейського лідера.

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