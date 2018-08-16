У Малайзії звільнили жінку, яку обвинувачували у вбивстві брата Кім Чен Ина

У Малайзії в понеділок, 11 березня, прокуратура зняла обвинувачення з 26-річної громадянки Індонезії Сіті Айсіа, яку підозрювали в причетності до вбивства Кім Чен Нама - старшого брата лідера КНДР Кім Чен Ина. У прокуратурі не пояснили причин цього несподіваного рішення. Після цього суддя оголосив про звільнення жінки.

Індонезійський посол в Малайзії Русді Кірана висловив задоволення рішенням суду. "Ми намагатимемося відправити Сіті літаком назад до Індонезії якомога швидше", - заявив він. Раніше індонезійське міністерство юстиції попросило Малайзію повернути жінку на батьківщину.

Нагадаємо, що Сіті Айсія та громадянка В'єтнаму Доан Тхі Хуон були обвинувачені в тому, що 13 лютого 2017 року в аеропорту Куала-Лумпура вони розпилили на Кім Чен Нама нервово-паралітичну речовину, від якої останній помер. Жінки стверджували, що не хотіли вбивати чоловіка та були переконані, що беруть участь у розіграші, а сам замах організували агенти КНДР.

Південна Корея та США звинувачують КНДР в організації вбивства брата північнокорейського лідера.