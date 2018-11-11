У Македонії затримали соратників екс-прем'єра, який попросив притулок в Угорщині

Правоохоронці Македонії у середу, 14 листопада, затримали двох соратників колишнього прем'єр-міністра Ніколи Груєвського, який втік до Угорщини. Затримано колишнього міністра транспорту Міле Янакієвського, який був членом уряду Груєвського, а також колишнього генсекретаря консервативної партії ВМРО-ДПМНЄ Кіріла Бозіновського. У прокуратурі Македонії стверджують, що обидва затримані також планували втекти з країни, передає агентство dpa.

У канцелярії прем'єр-міністра Угорщини у цей же день повідомили, що Груєвський подав у країні заяву на отримання політичного притулку, він стверджує про загрозу його життю. "Ми жодним чином не хочемо втручатися у внутрішні справи суверенних держав, і ми вважаємо розгляд клопотання колишнього македонського прем'єр-міністра суто юридичним питанням", - йдеться у заяві канцелярії глави угорського уряду.

Груєвський був прем'єр-міністром Македонії у 2006-2016 роках. Він раніше очолював консервативну партію ВМРО-ДПМНЄ, що підтримує зв'язок з націонал-консервативною партією "Фідес" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У травні 2018 року Груєвського засудили до дворічного терміну ув'язнення за корупцію. Цей термін він повинен був почати відбувати минулого тижня, однак він не з'явився до в'язниці, а напередодні стало відомо, що він втік до Будапешта. Також він є підозрюваним у чотирьох інших справах, пов'язаних із прослуховуванням, зловживанням владою, фальсифікацією виборів, зв'язками з кримінальними колами та заохоченням до насильства.