 У Македонії затримали соратників екс-прем′єра, який попросив притулок в Угорщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2018

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Новини

У Македонії затримали соратників екс-прем'єра, який попросив притулок в Угорщині

У Скоп'є затримали колишнього міністра транспорту в уряді Ніколи Груєвського і колишнього генсекретаря консервативної партії ВМРО-ДПМНЄ. У прокуратурі Македонії вважають, що вони хотіли втекти з країни.

Колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвський

Колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвський (архівне фото)

Правоохоронці Македонії у середу, 14 листопада, затримали двох соратників колишнього прем'єр-міністра Ніколи Груєвського, який втік до Угорщини. Затримано колишнього міністра транспорту Міле Янакієвського, який був членом уряду Груєвського, а також колишнього генсекретаря консервативної партії ВМРО-ДПМНЄ Кіріла Бозіновського. У прокуратурі Македонії стверджують, що обидва затримані також планували втекти з країни, передає агентство dpa. 

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Рішення парламенту Македонії відкриває шлях для внесення змін до конституції. Врегулювання тривалої суперечки з Грецією щодо назви країни уможливить Македонії вступ до ЄС та НАТО. (20.10.2018)

Колишнього голову македонського уряду Ніколу Груєвського засудили до двох років ув'язнення через отримання хабара та використання в особистих цілях автомобіля, придбаного за державні кошти. (23.05.2018)

У канцелярії прем'єр-міністра Угорщини у цей же день повідомили, що Груєвський подав у країні заяву на отримання політичного притулку, він стверджує про загрозу його життю. "Ми жодним чином не хочемо втручатися у внутрішні справи суверенних держав, і ми вважаємо розгляд клопотання колишнього македонського прем'єр-міністра суто юридичним питанням", - йдеться у заяві канцелярії глави угорського уряду.

Груєвський був прем'єр-міністром Македонії у 2006-2016 роках. Він раніше очолював консервативну партію ВМРО-ДПМНЄ, що підтримує зв'язок з націонал-консервативною партією "Фідес" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У травні 2018 року Груєвського засудили до дворічного терміну ув'язнення за корупцію. Цей термін він повинен був почати відбувати минулого тижня, однак він не з'явився до в'язниці, а напередодні стало відомо, що він втік до Будапешта. Також він є підозрюваним у чотирьох інших справах, пов'язаних із прослуховуванням, зловживанням владою, фальсифікацією виборів, зв'язками з кримінальними колами та заохоченням до насильства.

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Frau bei Finanzplanung (picture-alliance/dpa/C. Klose)

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