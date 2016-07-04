 У Македонії другий тур виборів президента: ключове питання - явка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2019

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Новини

У Македонії другий тур виборів президента: ключове питання - явка

У Північній Македонії розпочалося голосування у другрму турі виборів президента. Аби вони відбулися, явка має скласти більше 40 відсотків.

Передвиборча агітація перед другим туром виборів у Македонії

Передвиборча агітація перед другим туром виборів у Македонії

У неділю, 5 травня, у Північній Македонії відбувається другий тур президентських виборів, в якому за перемогу змагаються кандидат від правлячих соціал-демократів професор Стево Пендаровскі та представниця правоконсервативної опозиції професорка Гордана Сіляновска-Давкова.

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Голосування на дільницях закінчиться о 20 годині за київським часом.

Право голосу на цих виборах мають близько 1,8 мільйона виборців. Для того, аби результати голосування були визнані чинними, необхідно, щоб явка склала не менше 40 відсотків. Через це існує ризик, що вибори можуть офіційно не відбутися, бо у першому турі у волевиявленні взяв лише 41 відсоток виборців.

Раніше уряд анонсував, що провал президентських виборів призведе до дострокових виборів парламенту.

Президент у Північній Македонії має передусім представницькі функції, втім, ці вибори розглядаються багатьма як вотум довіри уряду прем'єра Зорана Заєва.

Нагадаємо, що 12 лютого колишня Республіка Македонія отримала свою нову офіційну назву - Північна Македонія. Завдяки цьому вдалося вирішити багаторічну суперечку щодо назви країни із Грецією та розблокувати роботу щодо євроатлантичної інтеграції Скоп'є. Однак багато македонців були незадоволені цим кроком чинної влади.

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