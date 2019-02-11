У Мадриді розпочався суд над колишніми лідерами Каталонії

У столиці Іспанії у вівторок, 12 лютого, розпочався судовий процес над 12 лідерами руху за незалежність іспанського регіону Каталонії. У той самий час у Каталонії розпочалися акції протесту проти суду: активісти заблокували траси.

Перший день судових слухань буде присвячений процедурним питанням, тож обвинувачувані не будуть виступати, інформує агенція Reuters. Нагадаємо, що прокуратура вимагала для лідерів каталонського руху великих термінів ув'язнення через їхню роль у "заколоті" із проголошенням незалежності Каталонії.

Каталонським діячам закидають заклики до заколоту та розтрату державних коштів. Нагадаємо, що колишній президент регіону Карлес Пучдемон уникнув арешту та втік до Бельгії, де зараз проживає. Перед судом, однак, постануть деякі міністри його уряду.

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону. Згодом центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до регіонального парламенту, що відбулися в грудні 2017 року. Парламентські вибори завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Три партії, які виступають за самостійність Каталонії, здобули більш ніж половину зі 135-ти депутатських крісел у регіональному парламенті.