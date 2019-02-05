 У Мадриді не підтвердилося повідомлення про закладену в хмарочосі бомбу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2019

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Новини

У Мадриді не підтвердилося повідомлення про закладену в хмарочосі бомбу

До посольства Австралії в Іспанії надійшло повідомлення про закладену бомбу в хмарочосі "Торре Еспас", де розташовано багато дипломатичних місій. Після евакуації будівлі вибухівки не виявили.

Хмарочос Торре Еспас у Мадриді

Співробітники поліції Мадрида провели масштабну евакуацію людей з мадридського хмарочоса "Торре Еспас" унаслідок повідомлення про закладену в будівлі бомбу. Про загрозу вибуху в цій будівлі повідомили у вівторок, 16 квітня. Телефонне повідомлення надійшло до посольства Австралії, розташованого в будівлі, передає агенція новин Reuters.

Поліцейським іспанської столиці довелося евакуювати не лише співробітників цієї дипломатичної місії, а й решту людей, які перебували чи працювали в багатоповерховому будинку, йдеться у повідомленні мадридської поліції в соціальній мережі Twitter.

Після евакуації та перевірки приміщень австралійського посольства фахівцями вибухівки не виявили, тож всі повернулися на свої місця, йдеться в повідомленні.

Хмаросяг "Торре Еспас" вважається однією з найвищих будівель Іспанії. Його висота становить 224 метри, нагадує інформагенція "Інтерфакс". Крім посольства Австралії, у "Торре Еспас" міститься також посольство Великобританії, Канади та Нідерландів.

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