У Магдебурзі розпочався суд над нападником на синагогу у Галле
Обвинуваченому в теракті в Галле загрожує довічне ув'язнення. До зали суду його провели в наручниках і кайданах.
Будівля окружного суду в Магдебурзі
З дотриманням суворих заходів безпеки в Магдебурзі у вівторок, 21 липня, розпочався судовий процес у справі про напад в жовтні 2019 року на синагогу в Галле на сході Німеччини. Підсудний Штефан Б. (Stephan B.) звинувачується у вбивстві двох осіб, а також замаху на вбивство 68 осіб, заподіянні небезпечних тілесних ушкоджень і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
Процес, який ведеться вищим земельним судом в Наумбурзі, через посилені заходи безпеки і велику увагу ЗМІ буде проходити в приміщеннях окружного суду в Магдебурзі. Троє озброєних співробітників органів юстиції в повному обмундируванні і з закритими обличчями провели підсудного до зали суду в наручниках і кайданах на ногах. Перше засідання розпочалося із зачитування обвинувального висновку.
28-річному мешканцю з федеральної землі Саксонія-Ангальт закидають у провину те, що він спланував і скоїв напад на синагогу через "антисемітські, расистські й ксенофобські переконання". Крім того, йому висунули звинувачення у вимаганні із застосуванням насильства і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Йому загрожує довічне ув'язнення без права на помилування.
Нападник шкодує, що застрелив випадкову перехожу
Раніше повідомлялося, що Штефан Б. повністю визнав свою провину в нападі на синагогу. У той же час в ході допитів він висловив жаль, що йому не вдалося вбити ще більше людей, особливо мігрантів і євреїв, повідомивши, що для своїх расистських і правоекстремістських переконань він шукав підтримку в інтернеті, контактуючи з однодумцями, переважно зі США.
Але вже під час засідання суду він заявив, що шкодує, що застрелив випадкову перехожу, 40-річну жінку. "Мені дуже шкода, що я застрелив її", - сказав він на засіданні, повідомляє агенція dpa.
9 жовтня 2019 року Штефан Б. спробував зі зброєю в руках увірватися в синагогу в місті Галле під час єврейського свята Йом-Кіпур і вбити присутніх там людей. Коли йому це не вдалося, він застрелив на вулиці жінку, а потім чоловіка в турецькій їдальні. Під час спроби сховатися зловмисник важко поранив ще двох людей. У той же день він був затриманий.
Згідно з висновком федеральної прокуратури, підсудний своїми діями намагався завдати шкоди репутації Німеччини на світовій арені. Судячи з усього, він був одинаком. За повідомленнями ЗМІ, підозрюваний розповів слідству, як він самостійно виготовив зброю з металевих трубок і за допомогою тривимірного принтера. Він також розказав, що "коктейлі Молотова" і бомби зробив сам, а набої купив через інтернет.
Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Галле
У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.
Напади на синагоги у Німеччині
Хвиля антисемітських акцій
У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.
Напади на синагоги у Німеччині
Перша жертва підпалу за десятиліття
Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.
Напади на синагоги у Німеччині
Каміння летить в ессенську синагогу
Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.
Напади на синагоги у Німеччині
Після нападу: "Постання порядних"
У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.
Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу у Майнці
Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".
Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?
Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".
Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Берліні вдалося зупинити
4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.