У Магдебурзі розпочався суд над нападником на синагогу у Галле

З дотриманням суворих заходів безпеки в Магдебурзі у вівторок, 21 липня, розпочався судовий процес у справі про напад в жовтні 2019 року на синагогу в Галле на сході Німеччини. Підсудний Штефан Б. (Stephan B.) звинувачується у вбивстві двох осіб, а також замаху на вбивство 68 осіб, заподіянні небезпечних тілесних ушкоджень і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Процес, який ведеться вищим земельним судом в Наумбурзі, через посилені заходи безпеки і велику увагу ЗМІ буде проходити в приміщеннях окружного суду в Магдебурзі. Троє озброєних співробітників органів юстиції в повному обмундируванні і з закритими обличчями провели підсудного до зали суду в наручниках і кайданах на ногах. Перше засідання розпочалося із зачитування обвинувального висновку.

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28-річному мешканцю з федеральної землі Саксонія-Ангальт закидають у провину те, що він спланував і скоїв напад на синагогу через "антисемітські, расистські й ксенофобські переконання". Крім того, йому висунули звинувачення у вимаганні із застосуванням насильства і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Йому загрожує довічне ув'язнення без права на помилування.

Нападник шкодує, що застрелив випадкову перехожу

Раніше повідомлялося, що Штефан Б. повністю визнав свою провину в нападі на синагогу. У той же час в ході допитів він висловив жаль, що йому не вдалося вбити ще більше людей, особливо мігрантів і євреїв, повідомивши, що для своїх расистських і правоекстремістських переконань він шукав підтримку в інтернеті, контактуючи з однодумцями, переважно зі США.

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Але вже під час засідання суду він заявив, що шкодує, що застрелив випадкову перехожу, 40-річну жінку. "Мені дуже шкода, що я застрелив її", - сказав він на засіданні, повідомляє агенція dpa.

9 жовтня 2019 року Штефан Б. спробував зі зброєю в руках увірватися в синагогу в місті Галле під час єврейського свята Йом-Кіпур і вбити присутніх там людей. Коли йому це не вдалося, він застрелив на вулиці жінку, а потім чоловіка в турецькій їдальні. Під час спроби сховатися зловмисник важко поранив ще двох людей. У той же день він був затриманий.

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Згідно з висновком федеральної прокуратури, підсудний своїми діями намагався завдати шкоди репутації Німеччини на світовій арені. Судячи з усього, він був одинаком. За повідомленнями ЗМІ, підозрюваний розповів слідству, як він самостійно виготовив зброю з металевих трубок і за допомогою тривимірного принтера. Він також розказав, що "коктейлі Молотова" і бомби зробив сам, а набої купив через інтернет.