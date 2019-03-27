У літаку авіакомпанії Air Canada забули сплячу пасажирку

Пасажирку авіакомпанії Air Canada, яка заснула під час польоту, забули в літаку. Історію Тіффані Адамс опублікувала на Facebook-сторінці авіакомпанії її подруга, також про неї розповіли в неділю, 23 червня, канадський мовник Global News та інші медіа.

Жінка летіла з Квебека в Торонто. Під час польоту вона заснула. Міцному сну сприяв й той факт, що поруч з Адамс було кілька вільних місць. Ймовірно, стюардеси не помітили її, і жінка прокинулася вже після посадки в темному, холодному літаку, який відбуксирували на стоянку.

Спочатку пасажирка подумала, що їй це сниться, потім вона намагалася зателефонувати друзям, але її телефон розрядився. Жінка спробувала підзарядити його за допомогою USB-портів у літаку, однак електропостачання було вимкнене. Через це їй також не вдалося скористатися зв'язком у кабіні пілотів літака.

Врешті-решт Адам вдалося знайти ліхтарик, а згодом й відкрити одні з дверей літака. Однак жінка не змогла залишити літак, оскільки двері розташовані на висоті 15 метрів. За допомогою ліхтарика їй вдалося привернути увагу одного з технічних працівників аеропорту, який перевозив багаж. Чоловік був дуже здивований тим, що пасажирка залишилася в порожньому літаку. Він допоміг жінці спуститися з літака.

Air Canada вибачилася за інцидент та почала розслідування, яким чином пасажирку могли забути в літаку. Компанія не надала додаткових коментарів.