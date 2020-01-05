 У Лівії сили Хафтара та уряд оголосили про припинення вогню | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2020

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Новини

У Лівії сили Хафтара та уряд оголосили про припинення вогню

"Лівійська національна армія" Халіфи Хафтара, що веде наступ на Триполі, та міжнародно визнаний уряд Лівії оголосили про припинення вогню.

Бійці армії Халіфи Хафтара

Бійці армії Халіфи Хафтара

У "Лівійській національній армії" (ЛНА) Халіфи Хафтара оголосили про введення режиму припинення вогню. Воно набуло чинності в неділю, 12 січня, о 00:01 за місцевим часом. При цьому в ЛНА попередили, що не вестимуть бойові дії тільки за умови, що сили визнаного ООН уряду країни, котрі протистоять їм в районі столиці Триполі, також не вестимуть бойових дій.

Уряд національної єдності Лівії погодився на перемир'я. Як зазначили в уряді, це було зроблено у відповідь на заклики президентів Туреччини та Росії - Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна, повідомляє агентство новин Reuters. За даними турецьких ЗМІ, оголошення про припинення вогню було зроблене невдовзі після телефонних переговорів Ердогана та Путіна, хоча ще кількома днями раніше сторони відкинули таку ініціативу. Очікується, що в неділю в Стамбул на переговори прибуде глава уряду національної єдності Лівії Фаїз Сарадж.

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Генерал Халіфа Хафтар заявив про наступ своєї "Лівійської національної армії" на центр столиці країни. У Триполі заявили, що готові відбити наступ. (12.12.2019)

Нагадаємо, ЛНА в останні місяці веде наступ на Триполі, проте взяти місто так і не змогла. Туреччина підтиримує міжнародно визнаний уряд Сараджа, тоді як Хафтар заручився підтримкою Росії, Єгипту та ОАЕ.

Сарадж 11 січня провів переговори в Римі з головою уряду Італії Джузеппе Конте. Він зазначив, що позитивно оцінює ініціативу РФ і Туреччини щодо перемир'я між сторонами конфлікту в Лівії. При цьому лівійський прем'єр попередив, що погодиться на припинення вогню лише у разі відведення Хафтаром своїх військ від столиці країни, зазначає агентство новин "Інтерфакс".

8 січня лідери Росії і Туреччини ініціювали припинення бойових дій у Лівії. "Ми прийняли рішення виступити з ініціативою і як посередники закликати всі сторони в Лівії припинити бойові дії з 00:00 12 січня 2020 року", - йшлося в спільній заяві за підсумками переговорів президентів РФ і Туреччини Путіна і Ердогана в Стамбулі.

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