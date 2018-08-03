 У Лівії засудили до страти 45 осіб за розстріл демонстрації проти Каддафі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2018

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Новини

У Лівії засудили до страти 45 осіб за розстріл демонстрації проти Каддафі

Лівійський суд постановив стратити 45 осіб за розстріл демонстрантів під час антиурядових виступів 2011 року проти Муамара Каддафі. Засуджених розстріляють.

Протести у Лівії проти Каддафі, 2011 рік

Протести у Лівії проти Каддафі, 2011 рік

Суд у Лівії засудив до смертної кари 45 осіб за розстріл демонстрантів під час акцій протесту 2011 року. Рішення суду оголосили в середу, 15 серпня, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на міністерство юстиції північноафриканської країни.

Засуджених визнали винними у відкритті вогню по учасниках антиурядової демонстрації, що проводилися в столиці країни Триполі у серпні 2011 року. Засуджених до страти 45 осіб розстріляють. 54 інших фігурантів справи отримали по п'ять років ув'язнення, ще 22 підсудних виправдали.

Нагадаємо, акції протесту проти влади тогочасного лівійського диктатора Муамара Каддафі розпочалися в лютому 2011 року. Згодом протести переросли в збройний конфлікт, унаслідок якого Каддафі та його війська зазнали поразки, а сам диктатор загинув.

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