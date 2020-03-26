У Лівії воює близько тисячі російських найманців ПВК "Вагнер" - звіт ООН

У Лівії на боці сил генерала Халіфи Хафтара воюють сотні російських найманців із приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", яку пов'язують із Кремлем. Про це йдеться у внутрішньому звіті експертів Організації Об'єднаних Націй (ООН), витяги з якого вранці в четвер, 7 травня, наводить агенція новин dpa.

Згідно зі звітом, кількість найманців ПВК "Вагнер", які дислоковані на території Лівії, становить від 800 до 1200 осіб. Вони беруть участь у бойових діях, які провадять сили Хафтара проти лівійського уряду, розташованого у столиці країни Триполі та підтримуваного ООН. Російські найманці, зокрема, беруть участь у здійсненні повітряних, артилерійських, а також снайперських обстрілах, йдеться в доповіді.

Читайте також: ПВК Вагнера: все, що про неї відомо

Раніше про участь найманців із ПВК "Вагнер" у війні в Лівії повідомляли видання New York Times, Foreign Policy та The Washington Post. Також у грудні 2019 року про присутність двох тисяч російських найманців у Лівії заявляв президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Утім, дотепер на рівні ООН така російська присутність у Лівії підтверджена не була, зазначає dpa.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада в цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на самопроголошену "Лівійську національну армію" (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів. З квітня 2019 року сили Хафтара ведуть бої за столицю країни Триполі проти урядових сил. Минулого тижня він оголосив про призупинення бойових дій у зв'язку з початком священного для мусульман місяця Рамадан.

Приватна військова компанія "Вагнер" чи "група Вагнера" - неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії та не має жодного юридичного статусу. Існування ПВК "Вагнер" офіційні особи в Росії заперечують. Кремль лише визнає, що в приватному порядку росіяни можуть брати участь у бойових діях за кордоном.

Дивитись відео 03:01 Поділитись Воювали на Донбасі, загинули в Сирії: чи бомбили США найманців "Вагнера"? (15.02.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2smBL Воювали на Донбасі, загинули в Сирії: чи бомбили США найманців "Вагнера"? (15.02.2018)