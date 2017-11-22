 У Лівані не вщухають масові антиурядові протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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Новини

У Лівані не вщухають масові антиурядові протести

Учасники масових антиурядових акцій виступають проти корупції та запланованого урядом Лівану підвищення податків. У Бейруті відбулися сутички між мітингарями та поліцією.

Акції протесту в Лівані

Сутички з поліцією під час акцій протесту в Лівані

У столиці Лівану Бейруті виникли сутички між поліцією та учасниками масових антиурядових акцій протесту. За даними МВС Лівану та Червоного Хреста, під час безладів у п'ятницю, 18 жовтня, поранення отримали 60 поліцейських та понад 100 демонстрантів. Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ, передає агенція новин dpa.

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Бейрута, щоб висловити протест проти корупції та оголошених урядом заходів економії й підвищення податків.

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Ситуація на кордоні Ізраїлю та Лівану загострилася. Ізраїльська армія обстріляла цілі в Лівані у відповідь на протитанкові ракети, запущені з ліванського боку. За офіційними даними, жертв немає. (01.09.2019)

Анґела Меркель запевнила ліванський уряд у подальшій підтримці процесу реформ та наданні допомоги в облаштуванні біженців з Сирії. (22.06.2018)

За дев'ять місяців після виборів у Лівані вдалося сформувати уряд. Три портфелі в новому уряді отримали представники "Хезболли", яку США та деякі інші країни визнали терористичною організацією. (31.01.2019)

Зокрема напередодні ліванський уряд оголосив про запровадження збору на користуванням месенджерами, як-от  WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 0,20 долара США на день.

Акції протесту практично паралізували життя країни. Не працювали школи та багато закладів торгівлі. Акції  розпочалися ще в ніч на п'ятницю. Учасники антиурядових виступів у багатьох містах споруджували барикади на вулицях, які згодом підпалювали.

Уряд пообіцяв покращити ситуацію

Ліванський уряд уже відреагував на протести. Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі пообіцяв громадянам під час телевізійного звернення покращення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби часу на розробку пропозицій щодо виходу з нинішньої кризи.

Також у міністерстві зв'язку запевнили, що оголошений раніше збір не набуде чинності, але протести це не спинило.

Ліван переживає складну економічну кризу. Державний борг становить близько 86 мільярдів доларів США або 150 відсотків від ВВП, що є одним з найвищих показників у світі.

Ситуацію ускладнює також і значна кількість сирійських біженців, що перебувають у Лівані.

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