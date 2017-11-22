У Лівані не вщухають масові антиурядові протести

У столиці Лівану Бейруті виникли сутички між поліцією та учасниками масових антиурядових акцій протесту. За даними МВС Лівану та Червоного Хреста, під час безладів у п'ятницю, 18 жовтня, поранення отримали 60 поліцейських та понад 100 демонстрантів. Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ, передає агенція новин dpa.

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Бейрута, щоб висловити протест проти корупції та оголошених урядом заходів економії й підвищення податків.

Зокрема напередодні ліванський уряд оголосив про запровадження збору на користуванням месенджерами, як-от WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 0,20 долара США на день.

Акції протесту практично паралізували життя країни. Не працювали школи та багато закладів торгівлі. Акції розпочалися ще в ніч на п'ятницю. Учасники антиурядових виступів у багатьох містах споруджували барикади на вулицях, які згодом підпалювали.

Уряд пообіцяв покращити ситуацію

Ліванський уряд уже відреагував на протести. Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі пообіцяв громадянам під час телевізійного звернення покращення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби часу на розробку пропозицій щодо виходу з нинішньої кризи.

Також у міністерстві зв'язку запевнили, що оголошений раніше збір не набуде чинності, але протести це не спинило.

Ліван переживає складну економічну кризу. Державний борг становить близько 86 мільярдів доларів США або 150 відсотків від ВВП, що є одним з найвищих показників у світі.

Ситуацію ускладнює також і значна кількість сирійських біженців, що перебувають у Лівані.