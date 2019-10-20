 У Лівані відбулись акції на підтримку та проти влади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2019

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Новини

У Лівані відбулись акції на підтримку та проти влади

Тисячі людей вийшли в Бейруті та інших містах на антиурядові протести. Тим часом під президентським палацом зібралися прихильники глави держави.

Учасники антиурядового протесту в Бейруті

Учасники антиурядового протесту в Бейруті

У Лівані відбулися антиурядові демонстрації та акції на підтримку влади. У Бейруті та інших містах ввечері у неділю, 3 листопада, на вулиці вийшли тисячі людей, які скандували "Повалення режиму" та "Революція", повідомляє агенція AFP. Багато учасників протесту розмахували державними прапорами.

Раніше цього дня тисячі демонстрантів зібралися біля президентського палацу у столиці з акцією на підтримку глави держави Мішеля Ауна. Деяки з мітингарів тримали в руках його фотографії. Мішель Аун звернувся до громадян країни із закликом згуртуватися навколо оголошених реформ. "Площ багато, ніхто не повинен закликати до протистояння або зіштовхувати між собою окремі демонстрації", - наголосив він.

Акція прихильників президента Лівану

Акція прихильників президента Лівану

При цьому 84-річний президент зазначив, що розроблена дорожна карта для протидії корупції, відновлення економіки і формування нового уряду. "Люди повстали, бо їхні права порушуються. Люди втратили довіру до держави, і це серйозна проблема. Ми повинні відновити її", - підкреслив він.

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Під час антиурядових виступів тисячі ліванських протестувальників взялися за руки, щоб створити живий ланцюг, котрий поєднав північну й південну частини Лівану. (27.10.2019)

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі заявив про відставку у відповідь на тривалі протести у країні. (29.10.2019)

Масові вуличні протести розпочалися в Лівані 17 жовтня, після того як уряд анонсував запровадження зборів на користування месенджерами, як-от WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 0,20 долара США на день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не вщухли. Акції протесту практично паралізували життя країни.

21 жовтня уряд Лівану підтримав план реформ, запропонований прем'єр-міністром Саадом Харірі. Ухвалені урядом заходи передбачають скорочення зарплат міністрів і парламентарів удвічі. Також планується закриття або об'єднання деяких державних установ. Крім того, прем'єр пообіцяв не запроваджувати нові податки в наступному році. Утім, протестувальники були незадоволені оголошеними реформами та вимагали відставки уряду. На тлі протестів Саад Харірі оголосив про відставку.

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