У лютому країни ЄС обговорять санкції проти РФ через Азовське море - Reuters

Міністри закордонних справ держав-членів Євросоюзу в лютому обговорять питання запровадження нових санкцій стосовно Російської Федерації через її агресивні дії щодо України в Азовському морі. Про це у четвер, 24 січня, агенції Reuters повідомили джерела в європейських дипломатичних колах.

Також, за інформацією джерел агенції, ЄС планує вже наступного тижня висловити Москві ноту протесту через продовження утримування нею в ув'язненні 24-х українських моряків, захоплених у районі Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

Reuters зауважує, що до низки країн, які вже тривалий час займають жорстку позицію стосовно РФ та до яких належать Литва, Швеція, Великобританія та Польща, у вимогах запровадити нові санкції щодо РФ тепер приєдналися Данія та Словаччина. Вони вважають, що тиск, який на РФ чинять Франція та Німеччина з вимогою звільнити українських моряків, не приніс бажаного результату. У грудні Париж і Берлін виступили проти запровадження нових санкцій проти РФ через Керченську кризу, попросивши більше часу для проведення переговорів з метою звільнення моряків та трьох українських суден, захоплених Росією.

Джерела Reuters вважають, що після того, як російський суд продовжив арешт українських моряків до квітня, ФРН і Франція будуть більш прихильними до ідеї запровадження нових санкцій. Деякі європейські лідери відкрито заявляють про необхідність такого кроку. "Ми повинні запровадити додаткові санкції. Дехто (в ЄС. - Ред.) стверджує, що ми маємо дати шанс діалогу з Росією у "нормандському форматі", але я вважаю це непродуктивним", - заявив агенції глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус. Раніше про можливість запровадження санкцій заявляв міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен.

25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Були затримані і згодом заарештовані 24 українські моряки, що перебували на цих суднах. Усі затримані назвали себе військовополоненими та відмовилися свідчити.