У Львові судять підозрюваних у нападі на табір ромів

Суд над підозрюваними у нападі на табір ромів і вбивстві, скоєному влітку 2018 року поблизу Львова, розпочнеться 14 березня. Судді Сихівського районного суду Львова у четвер, 7 лютого, вирішили не повертати обвинувальний акт прокуратурі, як вимагали цього деякі адвокати обвинувачених, а одразу призначили судовий розгляд.

Поліція після нападу, що стався у ніч на 24 червня 2018 року, затримала 14 підозрюваних і відкрила кримінальні провадження. Слухання справи розбили на дві частини: в одній фігурують четверо підозрюваних учасників нападу, а в іншій - 10. У березні почнеться судовий розгляд щодо десятьох підозрюваних. Наразі двоє осіб перебувають під вартою, решта - під особистим зобов'язанням і домашнім арештом.

Підозрюваних нападників звинувачують за кількома статтями: умисному заподіянні смерті іншій людині за попередньою змовою групою осіб, а також у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Крім того, підозрюваного організатора нападу звинувачують у втягненні неповнолітніх у злочинну діяльність. Статті про ксенофобію там немає. Хоча представник потерпілих Юрій Швець вважає, що це - нелогічно. "Всюди у справі наголошується, що потерпілі є ромами. Тоді треба говорити просто про напад на громадян України, а не згадувати ромське походження потерпілих", - каже він.

Сторона обвинувачення вимагає для підозрюваного двадцятирічного організатора нападу на табір ромів покарання у вигляді довічного ув'язнення. Двом обвинуваченим неповнолітнім спільникам максимально загрожує по 15 років. Решта обвинувачених можуть отримати менші терміни у зв’язку з менш значною роллю у нападі та пом’якшувальними обставинами: каяттям і сприянню досудовому розслідуванню.

Як повідомлялося, у ніч на 24 червня 2018 року молодики у масках з ножами і палицями напали на табір ромів під Львовом. Внаслідок цього загинув чоловік і ще четверо осіб отримали поранення.