У Львові призупинили роботу різдвяних ярмарків через вибух

Різдвяні ярмарки у Львові в суботу, 22 грудня, призупинили роботу. Причина - вибух на ярмарку на проспекті Свободи, який пролунав близько 13:15 за київським часом в одному з торговельних будиночків, передає інформагенція "Українські новини". Після вибуху вогонь перекинувся на два сусідні будиночки. Пожежники швидко загасили полум'я. Причину загоряння з'ясовують.

До вечора 23 грудня різдвяні базари міста мають перевірити на наявність газового устаткування, а також дотримання протипожежної безпеки. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій. Після цього ухвалять рішення щодо подальшої роботи ярмарків, повідомила прес-служба міської ради Львова.

Унаслідок вибуху до лікарні потрапили п'ятеро людей. Двоє з них - у реанімації, доповів під час засідання начальник управління охорони здоров’я Львівської міськради Володимир Зуб.