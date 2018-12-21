 У Львові призупинили роботу різдвяних ярмарків через вибух | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2018

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Новини

У Львові призупинили роботу різдвяних ярмарків через вибух

П'ятеро людей потрапили до лікарні внаслідок вибуху на одному з різдвяних ярмарків Львова. Двоє з них - у реанімації. Різдвяні ринки міста перевірять на дотримання протипожежної безпеки.

Різдво у Львові, Україна

Різдвяний ярмарок у Львові (фото з архіву)

Різдвяні ярмарки у Львові в суботу, 22 грудня, призупинили роботу. Причина - вибух на ярмарку на проспекті Свободи, який пролунав близько 13:15 за київським часом в одному з торговельних будиночків, передає інформагенція "Українські новини". Після вибуху вогонь перекинувся на два сусідні будиночки. Пожежники швидко загасили полум'я. Причину загоряння з'ясовують.

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Стрілок, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, переховувався у цьому ж місті. Правоохоронці шукали його за допомогою вертольота та тепловізорів, та вбили після того, як він відкрив вогонь. (14.12.2018)

На одному з найстаріших різдвяних ярмарків в Європі застрелені три особи, ще 13 отримали поранення. DW розбиралася в деталях події. (12.12.2018)

До вечора 23 грудня різдвяні базари міста мають перевірити на наявність газового устаткування, а також дотримання протипожежної безпеки. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій. Після цього ухвалять рішення щодо подальшої роботи ярмарків, повідомила прес-служба міської ради Львова.

Унаслідок вибуху до лікарні потрапили п'ятеро людей. Двоє з них - у реанімації, доповів під час засідання начальник управління охорони здоров’я Львівської міськради Володимир Зуб.

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