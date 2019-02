У Лос-Анджелесі визначили лауреатів музичної премії "Греммі"

Популярна американська кантрі-співачка Кейсі Масгрейвс стала лауреаткою музичної премії "Греммі" в головній номінації "Альбом року". В ніч на понеділок, 11 лютого, в Лос- Анджелесі журі конкурсу нагородило цією престижною нагородою альбом виконавиці Golden Hour.

Загалом Масгрейвс отримала кілька винагород "Греммі" в стилі кантрі. Найкращою визнано зокрема її соло-виконання в цьому стилі. Так само найкращою визнано одна з її пісень в стилі кантрі, передає інформагенція AFP.

У номінації "Пісня року" найкращою визнано композицію This Is America Дональда Гловера (відомого також як Childish Gambino). This Is America також здобула винагороду в номінаціях "Найкращий запис" та "Найкращий відеокліп".

Серед талановитих нових виконавців гідною винагороди, на думку журі конкурсу, стала Дуа Ліпа. Найкращим вокальним альбомом у стилі поп визнано Sweetener Аріани Гранде. Натомість найкращими альбомам в стилі реп та рок стали Invastion of Privacy Карді Бі та From the Fires Грети Ван Фліт.