 У Лос-Анджелесі визначили лауреатів музичної премії ″Греммі″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 11.02.2019

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Культура й стиль життя

У Лос-Анджелесі визначили лауреатів музичної премії "Греммі"

Цього разу лауреаткою музичної премії "Греммі" в номінації "Альбом року" стала американська кантрі-співачка Кейсі Масгрейвс. У номінації "Пісня року" найкращою визнано композицію This Is America Дональда Гловера

Кейсі Масгрейвс

Американська кантрі-співачка Кейсі Масгрейвс

Популярна американська кантрі-співачка Кейсі Масгрейвс стала лауреаткою музичної премії "Греммі" в головній номінації "Альбом року". В ніч на понеділок, 11 лютого, в Лос- Анджелесі журі конкурсу нагородило цією престижною нагородою альбом виконавиці Golden Hour.

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Ел Джерро відійшов із життя у віці 76 років у одній із клінік Лос-Анджелеса. Лише кілька днів тому семикратний володар "Греммі" оголосив про закінчення сценічної кар'єри. (12.02.2017)

Британська співачка перемогла в усіх категоріях премії "Греммі", на які вона була номінована, зокрема, і у трьох найпрестижніших. (13.02.2017)

Загалом Масгрейвс отримала кілька винагород "Греммі" в стилі кантрі. Найкращою визнано зокрема її соло-виконання в цьому стилі. Так само найкращою визнано одна з її пісень в стилі кантрі, передає інформагенція AFP.

У номінації "Пісня року" найкращою визнано композицію This Is America Дональда Гловера (відомого також як Childish Gambino). This Is America також здобула винагороду в номінаціях "Найкращий запис" та "Найкращий відеокліп".

Серед талановитих нових виконавців гідною винагороди, на думку журі конкурсу, стала Дуа Ліпа. Найкращим вокальним альбомом у стилі поп визнано Sweetener Аріани Гранде. Натомість найкращими альбомам в стилі реп та рок стали Invastion of Privacy Карді Бі та From the Fires Грети Ван Фліт.

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