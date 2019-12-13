У Лондоні мають остаточно ухвалити закон про Brexit

У четвер, 9 січня, Палата громад британського парламенту розглядатиме закон про Brexit. При цьому, зважаючи на успішність попереднього розгляду законопроєкту про ратифікацію угоди про вихід Великобританії з ЄС з Брюсселем, сумнівів у позитивних результатах цього голосування немає.

Законопроєкт пройшов успішні читання ще у грудні минулого року, а три робочих дні цього тижня мали бути присвячені розгляду можливих поправок та зауважень до документа. Однак представники правлячої більшості не проявляли у цьому помітної активності, а усі спроби опозиції відредагувати текст наражались на спротив уряду Великобританії, пише AFP.

Для набуття сили остаточно законопроєкт ще має отримати схвалення Палати лордів. Однак і у цьому випадку очікується, що документ отримає необхідну підтримку до кінця січня.

У разі ухвалення цей закон дозволить Великобританії залишити ЄС із відповідною угодою до 31 січня - терміну, який чинний прем'єр країни Борис Джонсон зробив своєю передвиборною обіцянкою. На дострокових парламентських виборах, що відбулися у грудні минулого року, його Консервативна партія впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість.

Водночас законопроєкт про Brexit врегульовує лише термінові питання виходу королівства з ЄС, як права громадян Великобританії та ЄС на території одне одного чи фінансова компенсація для Євросоюзу. Тому на Лондон і Брюссель очікують переговори з врегулювання торговельних відносин. На це буде виділений перехідний період у 11 місяців.

У Брюсселі вважають цей термін вкрай коротким і готові надати Великобританії можливість його подовжити. Втім Джонсон наполягає на тому, що Лондон має позбутися європейських правил якомога швидше, і відкидає цю пропозицію.