У Лондоні заарештували засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа

Поліція Великобританії у четвер, 11 квітня, заарештувала засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні. Поліцейські пред'явили ордер, виданий судом в червні 2012 року за неявку Ассанжа до суду.

Південноамериканська держава, в дипломатичному представництві якої засновник Wikileaks ховався з 2012 року, позбавила його притулку, йдеться в повідомленні поліції. Влада Еквадору надала дозвіл на те, щоб британські поліцейські зайшли на територію посольства.

Джуліан Ассанж переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні з червня 2012 року, побоюючись арешту і екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні. У травні 2017 року органи юстиції Швеції закрили справу стосовно Ассанжа, проте засновник Wikileaks побоювався видачі владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів в Іраку і Афганістані.