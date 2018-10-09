 У Лондоні десятки тисяч вимагають повторного референдуму щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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Новини

У Лондоні десятки тисяч вимагають повторного референдуму щодо Brexit

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці Великобританії з вимогою провести повторне голосування щодо виходу країни з ЄС. Вони заявляють, що під час першого референдуму громадяни не здогадувались про наслідки Brexit.

На демонстрацію вийшли десятки тисяч людей

На демонстрацію вийшли десятки тисяч людей

У Лондоні у суботу, 20 жовтня, десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію, вимагаючи провести другий референдум щодо Brexit, а саме - щодо поки що відсутньої угоди про вихід Великобританії з ЄС. Багато учасників акції сподіваються, що таким чином можна буде уникнути виходу країни з Євросоюзу, який має відбутися наприкінці березня наступного року.

Демонстранти прямували від Гайд-парку у бік будівлі парламенту. Організатори заявили, що очікують близько 100 тисяч учасників. Акція проходить під гаслом "Марш народного голосування". Учасники мітингу пояснюють необхідність провести другий референдум тим, що громадяни були введені в оману перед проведенням першого голосування. За їхніми словами, в реальності Brexit вигадає інакше, ніж сподівались багато виборців.

Лондонці вимагають провести другий референдум

Лондонці вимагають провести другий референдум

До проведення другого референдуму щодо Brexit закликає і міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі (Katarina Barley). "На момент проведення референдуму ні прихильники, ні противники не мали конкретного уявлення, що буде означати вихід з ЄС", - сказала вона в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke та французькій газеті Ouest-France. Вона зазначила, що нове опитування британців "було б справедливим".

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У разі відсутності угоди між Великобританією та Євросоюзом наслідки Brexit можуть бути "драматичними". "Залишаться абсолюто неврегульованими нескінченно багато питань - від статусу громадян тієї чи іншої країни до повітряного руху між Великобританією і континентом", - зазначила Катаріна Барлі, яка сама має німецьке та британське громадянство.

Референдум щодо Brexit відбувся у 2016 році. Тоді за вихід Великобританії з ЄС проголосували 51,9 відсотка виборців. Брюссель та Лондон планували випрацювати угоду щодо Brexit у найближчі тижні, аби країни-члени ЄС встигли ратифікувати її до кінця березня 2019 року, коли має відбутися формальний вихід Великобританії з ЄС.

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