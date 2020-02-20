У Лондоні вирішать, чи екстрадувати Ассанжа до США

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж у понеділок, 24 лютого, прибув до суду у Лондоні на перше засідання у справі щодо його екстрадиції до США. Перед початком слухань біля будівлі суду зібралися прихильники Ассанжа. Вони просять його звільнити з-під варти.

Як зазначає агенція АР, 24 лютого суддя має заслухати аргументи представників уряду США, який вимагає екстрадиції Ассанжа. Американські слідчі вже направили владі Великобританії запит на екстрадицію викривача.

Якщо Ассанжа видадуть США і американський суд визнає його винним за всіма 18-ма пунктами обвинувачення, йому загрожує 175 років ув'язнення.

Мін'юст США обвинувачує 48-річного уродженця Австралії у незаконному отриманні і оприлюдненні засекречених документів, що мають відношення до національної оборони країни. Йдеться про публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів в Іраку й Афганістані.