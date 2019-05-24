 У Литві, Словаччині та на Мальті проходять вибори до Європарламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2019

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Новини

У Литві, Словаччині та на Мальті проходять вибори до Європарламенту

На третій день виборів до Європарламенту депутатів в головний законодавчий орган Євросоюзу вибирають громадяни Литви, Мальти та Словаччини. Голосування в Чехії проходить другий день.

Під час виборів у Словаччині

Під час виборів у Словаччині

В Євросоюзі стартував третій день голосування на виборах до Європарламенту. У суботу, 25 травня, євродепутатів обирають громадяни Литви, Мальти та Словаччини. Також продовжується голосування у Чехії, де виборчі дільниці були відкриті днем раніше.

Загалом за чотири дні виборів у 28 країнах-членах Європейського Союзу 427 мільйонів виборців отримають можливість вибрати 751 депутата Європарламенту нового скликання. Офіційні результати у всіх державах Євросоюзу будуть опубліковані тільки після завершення останнього дня голосування 26 травня.

У перший день виборів, 23 травня, депутатів нового Європарламенту обирали громадяни Великобританії і Нідерландів. За прогнозами, більшість голосів громадян Сполученого королівства може отримати заснована на початку 2019 року Brexit Party ініціатора виходу країни з ЄС Найджела Фараджа. В Нідерландах, за даними екзит-полів, лідирує соціал-демократична партія праці, яка отримала 18,4 відсотка голосів. Один з її лідерів Франс Тіммерманс - кандидат європейських соціал-демократів на пост глави Єврокомісії.

24 травня голосування проходило в Чехії та Ірландії. В останній лідирують ліберально-консервативна партія "Фіне гел" і ліберальна "Фіанна фойл", що відстоюють проєвропейські позиції.

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У більшості країн ЄС, в тому числі, і в Німеччині, вибори відбудуться в неділю, 26 травня. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у відеозверненні закликав громадян країни брати активну участь у виборах.

На останніх виборах у 2014 році явка виборців на вибори до Європарламенту була рекордно низькою і склала 42,6 відсотка. Один з найнижчих показників був зареєстрований в Чехії - тоді участь в голосуванні взяли лише 18,2 відсотка громадян країни. За попередніми даними, опублікованими на суспільно-правовому чеському телеканалі CT, цього разу явка буде трохи вище: очікується, що на голосування підуть близько 20 відсотків виборців. Схожа ситуація спостерігається і в Словаччині, яка демонструвала найнижчу активність виборців на всіх попередніх виборах до Європарламенту.

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