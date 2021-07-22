 У Литві назвали помилкою угоду США та ФРН щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Литві назвали помилкою угоду США та ФРН щодо "Північного потоку-2"

Глава міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав помилкою угоду США та ФРН щодо газопроводу "Північний потік-2".

Габріелюс Ландсбергіс

Габріелюс Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у четвер, 22 липня, назвав помилкою угоду США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2". Водночас він стверджує, що країни Заходу ще мають важелів, щоб домогтися для України вигоди від проєкту, що перебуває у стадії завершення.

За словами Ландсбергіса, умовою для початку дії газопроводу могло б стати "виведення російських військових з України" або чітка перспектива членства в НАТО для України.

Читайте також: "Північний потік-2" - як в Україні відреагували на домовленість між США й Німеччиною

Коментуючи угоду між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", литовський міністр назвав її помилкою. "Я вважаю, що це помилка, і ця помилка дорого коштуватиме", - сказав Ландсбергіс. "Бачу можливість виправити цю помилку, (...) якби Україні було запропоновано План дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль вимагати виведення російських військ з території України", - зазначив він.

За словами міністра, новий газопровід - "величезна перемога" для російського президента Володимира Путіна, а "за цю перемогу він повинен платити справді високу ціну". "Це серйозний важіль, і є можливість використати цей важіль якось мінімально позитивно. Якщо цього не буде зроблено, то це буде поразкою (...) насамперед тих держав, які домовилися про цей Nord Stream 2", - сказав Ландсбергіс.

Читайте також: Європейські ЗМІ про "Північний потік-2": Зароблені гроші підуть на просування російського імперіалізму

Нагадаємо, що в угоді США та Німеччини передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

Дивитись відео 02:05

Меркель і Байден про домовленість щодо "Північного потоку-2" (22.07.2021)

Також за темою

"Північний потік-2": газопровід таки добудують, чим ризикує Україна? (22.07.2021) 22.07.2021

США і Німеччина домовилися про "Північний потік-2". Трубу таки добудують. Нових санкцій проти Росії поки не буде. Україна ж має отримати компенсації. Що обіцяють Києву і чи можна вірити цим запевненням?

Belgien: Europaflaggen vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto vom 12. August 2017. | Verwendung weltweit

Брюссель: "Північний потік-2" - не в спільних інтересах ЄС 22.07.2021

Єврокомісія попри домовленість між США та Німеччиною й надалі критично ставиться до газопроводу "Північний потік-2".

Themenbild Presseschau

Європейські ЗМІ про "Північний потік-2": Зароблені гроші підуть на просування російського імперіалізму 22.07.2021

Європейська преса активно коментує угоду між Німеччиною та США щодо газопроводу "Північний потік-2". Оглядачі застерігають від негативних наслідків проєкту в довгостроковій перспективі.

Реклама

Докладно

Огляд європейської преси

ЗМІ: "Північний потік-2" - геополітичний інструмент Кремля

Європейська преса активно коментує угоду між Німеччиною та США щодо газопроводу "Північний потік-2".  

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель вітає угоду зі США щодо Nord Stream 2

Меркель: Nord Stream 2 не повинен поставити Україну в скруту

Анґела Меркель наголосила на застосуванні санкцій щодо РФ у разі використання нею енергоносіїв для політичних цілей.  