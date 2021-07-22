У Литві назвали помилкою угоду США та ФРН щодо "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у четвер, 22 липня, назвав помилкою угоду США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2". Водночас він стверджує, що країни Заходу ще мають важелів, щоб домогтися для України вигоди від проєкту, що перебуває у стадії завершення.

За словами Ландсбергіса, умовою для початку дії газопроводу могло б стати "виведення російських військових з України" або чітка перспектива членства в НАТО для України.

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Коментуючи угоду між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", литовський міністр назвав її помилкою. "Я вважаю, що це помилка, і ця помилка дорого коштуватиме", - сказав Ландсбергіс. "Бачу можливість виправити цю помилку, (...) якби Україні було запропоновано План дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль вимагати виведення російських військ з території України", - зазначив він.

За словами міністра, новий газопровід - "величезна перемога" для російського президента Володимира Путіна, а "за цю перемогу він повинен платити справді високу ціну". "Це серйозний важіль, і є можливість використати цей важіль якось мінімально позитивно. Якщо цього не буде зроблено, то це буде поразкою (...) насамперед тих держав, які домовилися про цей Nord Stream 2", - сказав Ландсбергіс.

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Нагадаємо, що в угоді США та Німеччини передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.