У Литві заарештували одночасно вісьмох суддів за підозрою в корупції

Під час масштабної акції протидії корупції в Литві заарештували 26 осіб, восьмеро з яких - судді.
Поліція та антикорупційні органи Литви провели масштабну операцію в рамках боротьби з корупцією. Під час операції заарештовані 26 осіб, з яких восьмеро судді і п'ятеро - адвокати. Про результати операції повідомив у середу, 20 лютого, генеральний прокурор Литви Евалдас Пасіліс під час прес-конференції у Вільнюсі, передає інформагенція dpa.
За даними антикорупційних органів Литви, задля ухвалення "потрібних" рішень суддями низки судових інстанцій отримано хабарів на зальну суму 400 тисяч євро. Суми наданих хабарів коливалися від тисячі до 100 тисяч євро, наголошують литовські слідчі.
В антикорупційному відомстві Литви (STT) називають цю операцію "найбільшою" за всю історію існування цього відомства.
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