 У Литві визначились кандидати у другий тур виборів президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2019

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Новини

У Литві визначились кандидати у другий тур виборів президента

Екс-міністерка фінансів Інгріда Шимон та економіст Гітанас Науседа розділили соті частки відсотка голосів. Прем'єр-міністр Скверняліс визнав поразку і 12 липня залишить свій пост.

Інгріда Шимон (л) та Гітанас Науседа перед дебатами у Вільнюсі

Інгріда Шимон (л) та Гітанас Науседа перед дебатами у Вільнюсі

Колишня міністерка фінансів Інгріда Шимон та литовський економіст Гітанас Науседа змагатимуться у другому турі виборів президента Литви. Як повідомила Головна виборча комісія вранці понеділка, 13 травня, розрив між двома переможцями першого туру склав кілька сотих відсотка. За попередніми результатами, екс-міністерка здобула 30,95 відсотка голосів, а за колишнього радника президента литовського SEB банку проголосували 30,94 відсотка виборців.

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Чинний прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс набрав 19,85 відсотка голосів. Глава уряду визнав свою поразку і заявив, що 12 липня піде у відставку.

Явка у першому турі виборів становила дещо більше 55 відсотків. Одночасно з президентськими виборами в Литві проведені два референдуми - про подвійне громадянство і скорочення числа парламентарів.

Другий тур виборів - 26 травня

За пост президента Литовської Республіки боролися дев'ятеро кандидатів. Для обрання президентом в першому турі потрібно було набрати понад половину голосів від загального числа виборців. Другий тур президентських виборів в Литві відбудеться 26 травня.

Президент Литви обирається на 5 років і не може перебувати на посту понад два терміни поспіль. З травня 2009 року президенткою Литви була Даля Грібаускайте.

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