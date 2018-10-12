 У Лисичанську уламок ракети впав біля школи: 700 дітей евакуювали | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

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Новини

У Лисичанську уламок ракети впав біля школи: 700 дітей евакуювали

На територію однієї з шкіл міста Лисичанськ Луганської області упав уламок ракети від ЗРК "ОСА". З навчального закладу евакуювали майже 700 учнів, повідомила обмудсменка України Людмила Денісова.

Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі. Архівне фото

Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі. Архівне фото

Близько 700 учнів однієї зі шкіл міста Лисичанськ у Луганській області евакуювали через падіння уламка боєприпасу на територію школи. Про інцидент, що стався зранку п'ятниці, 12 жовтня, повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. 

"На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав... (…) Попередньо вдалося встановити, що в повітрі розірвалася ракета від зенітно-ракетного комплексу "Оса". Одна з її частин впала на територію школи", - написала Денісова. Денісова закликала правоохоронців негайно встановити причини інциденту.

У прес-службі поліції Луганської області теж підтвердили факт падіння частини боєприпасу. "На клумбі у дворі школи було виявлено частини снарядів", - пояснили в поліції. Також поліцейські стверджують, що мешканці засвідчили падіння уламків боєприпасу як у школі, так і в розташованому поблизу парку.

У поліції підтвердили, що жоден з учнів школи та інших жителів міста не постраждав, та наголосили, що виявлені частини боєприпасів не становлять жодної загрози.

На даний момент на місці працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Територію навчального закладу оточено.

Лисичанськ - місто обласного підпорядкування в Луганській області. Розташовано на підконтрольній урядовим силам частині області. На даний момент лінія розмежування сторін проходить за 10-20 кілометрів від міста, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

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