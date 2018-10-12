У Лисичанську уламок ракети впав біля школи: 700 дітей евакуювали

На територію однієї з шкіл міста Лисичанськ Луганської області упав уламок ракети від ЗРК "ОСА". З навчального закладу евакуювали майже 700 учнів, повідомила обмудсменка України Людмила Денісова.
Близько 700 учнів однієї зі шкіл міста Лисичанськ у Луганській області евакуювали через падіння уламка боєприпасу на територію школи. Про інцидент, що стався зранку п'ятниці, 12 жовтня, повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав... (…) Попередньо вдалося встановити, що в повітрі розірвалася ракета від зенітно-ракетного комплексу "Оса". Одна з її частин впала на територію школи", - написала Денісова. Денісова закликала правоохоронців негайно встановити причини інциденту.
У прес-службі поліції Луганської області теж підтвердили факт падіння частини боєприпасу. "На клумбі у дворі школи було виявлено частини снарядів", - пояснили в поліції. Також поліцейські стверджують, що мешканці засвідчили падіння уламків боєприпасу як у школі, так і в розташованому поблизу парку.
У поліції підтвердили, що жоден з учнів школи та інших жителів міста не постраждав, та наголосили, що виявлені частини боєприпасів не становлять жодної загрози.
На даний момент на місці працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Територію навчального закладу оточено.
Лисичанськ - місто обласного підпорядкування в Луганській області. Розташовано на підконтрольній урядовим силам частині області. На даний момент лінія розмежування сторін проходить за 10-20 кілометрів від міста, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".
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