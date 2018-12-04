 У лавах спецпідрозділу Бундесверу може діяти мережа правоекстремістів - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2020

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У лавах спецпідрозділу Бундесверу може діяти мережа правоекстремістів - ЗМІ

Службовця елітного підрозділу Бундесверу KSK Філіппа Ш. затримали після поліцейського рейду. У його домі знайшли автомат Калашникова, бойові набої й вибухову речовину.

Deutschland Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

На тренуванні спецпідрозділу KSK (Kommando Spezialkräfte)

У правоохоронних органів Німеччини є інформація, що військовослужбовець спецпідрозділу KSK (Kommando Spezialkräfte) Філіпп Ш. (Philipp Sch.) може бути причетним до правоекстремістської мережі в лавах цього елітного формування Бундесверу. Про це пише у п'ятницю, 15 травня, видання Spiegel Online.

За цими даними, 45-річний обер-штабс-фельдфебель (Oberstabsfeldwebel) у квітні 2017 року брав участь у вечірці, під час якої солдати прощалися з Паскалем Д. (Pascal D.), який обіймав тоді посаду командира KSK. На вечірці виконувалася неонацистська музика й демонструвалися заборонені Конституцією ФРН символи. Гості повинні були подолати смугу перешкод і продемонструвати свої навички в кількох дисциплінах. Серед випробувань було метання свинячих голів. За словами очевидиці, Філіпп Ш. фотографувався з іншими солдатами, демонструючи нацистське привітання.

Військового затримали 13 травня під час поліцейського рейду, який санкціонувало земельне відомство кримінальної поліції Саксонії. Під час обшуку в будинку Філіппа Ш. знайшли автомат Калашникова, багато бойових патронів і пакети з пластидом.

За даними слідства, частина боєприпасів, вочевидь, походить із запасів Бундесверу. Від 14 травня Філіппа Ш. взяли під варту, щоб він не втік. Його обвинувачують у порушенні закону про контроль над озброєнням, законів про зброю і про вибухові речовини.

 

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