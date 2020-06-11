У кількох районах Пекіна оголосили карантин після виявлення коронавірусу

Влада Пекіна розпорядилася закрити великий гуртовий продуктовий ринок "Синьфаді", розташований у пекінському району Фентай. Згідно з оприлюдненими в суботу, 13 червня, даними міської влади, напередодні на цьому ринку, де зокрема продається свіжа риба й дичина, було виявлено коронавірус, передає інформагенція AFP з посиланням на місцеві ЗМІ.

З метою запобігти подальшому спалаху захворювання, міська влада розпорядилася перевести на карантин та заблокувати кілька кварталів Пекіна. Крім того, закрито низку шкіл та дитсадків, наголосили чиновники.

Перевірять понад 10 тисяч осіб

Водночас стало відомо про рішення влади протестувати понад 10 тисяч осіб на наявність коронавірусу - насамперед продавців та працівників ринку. Зазначається, що дотепер ринок "Синьфаді" покривав до 90 відсотків потреб міста в садовині та городині.

Як повідомляють ЗМІ, вірус було виявлено в ятці, де обробляли імпортованого лосося. З метою профілактики влада міста закрила також 11 інших гуртових ринків, серед яких і продуктові.

Загалом протягом останніх 24 годин у Китаї було підтверджено сім інфікувань коронавірусом. Аналітики Університету Джонса Хопкінса підрахували, що натепер у Китаї налічується 84 228 зафіксованих випадків захворювання коронавірусу. Жертвами COVID-19 стало 4638 осіб.

КНР стала першою країною, що запровадила жорсткі карантинні заходи у відповідь на пандемію коронавірусу. Протягом багатьох тижнів тривав суворий локдаун у багатомільйонному місті Ухань і в провінції Хубей, де розташований мегаполіс. У країні на карантині одночасно перебували десятки мільйонів людей.