У Кропивницькому застрелили адвоката

В Україні, у Кропивницькому біля СІЗО №6 о 11:45 четверга, 22 серпня, невідомі розстріляли з автоматичної зброї адвоката, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). За даними Національної асоціації адвокатів України, загиблим є адвокат Олександр Іванов.

Як повідомили у НАБУ, вбивство сталося на вулиці Куроп'ятникова. Невідомі з автомобіля зробили обстріл з автоматичної зброї. Чоловік загинув на місці. У поліції Кіровоградської області повідомили, що внаслідок стрілянини постраждала ще одна людина, яку доставили до лікарні. На місці злочину працює слідча група.

Поліція попередньо кваліфікувала подію за статтею Кримінального кодексу щодо умисного вбивства, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного ув'язнення.

За даними ЗМІ, Олександр Іванов працював адвокатом з 2011 року. До цього він служив у правоохоронних органах, зокрема, був начальником слідчого управління, заступником начальника управління міністерства внутрішніх справ в Кіровоградській області.