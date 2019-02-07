 У Криму росіяни потренувалися з комплексом С-400 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2019

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Новини

У Криму росіяни потренувалися з комплексом С-400

Бойові розрахунки зенітних ракетних систем С-400 провели тренування з розгортання пускових установок в анексованому Криму.

С-400 Тріумф збройних сил РФ у Феодосії

Дивізіон ЗРС С-400 "Тріумф" збройних сил РФ у Феодосії, архівне фото

Російські військові провели тренування з розгортання зенітно-ракетних систем (ЗРС) С-400 у анексованому українському Криму. Про це в п'ятницю, 8 лютого, повідомили в російському Чорноморському флоті.

За даними російських військових, перед розгортанням розрахунки С-400 здійснили марш в призначений позиційний район, де пускові установки були переведені з похідного в бойове положення.

У ролі цілі виступив безпілотний літальний апарат. "Під час наступних етапів тренувань будуть проведені електронні пуски ракет по умовних повітряних цілях", - пообіцяли в Чорноморському флоті РФ, цитує інформагенція "Інтерфакс".

У листопаді 2018 року російські військові повідомили про посилення ППО Криму четвертим дивізіоном системи дальньої дії С-400 "Тріумф". Дивізіон заступив на бойове чергування в Джанкої приблизно в 30 кілометрах від адміністративного кордону з Україною.

Раніше міноборони РФ поставило на бойове чергування в Криму три дивізіони С-400: в січні 2017 року Феодосії, в січні 2018 року в Севастополі і в вересні 2018 року в Євпаторії.

За даними розробників, система ППО С-400 "Тріумф" призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу.

Раніше повідомлялося про готовність Туреччини та Індії придбати російські комплекси С-400 "Тріумф".

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