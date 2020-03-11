 У Криму пройшли обшуки у кримських татар, шестеро осіб затримані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2020

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Новини

У Криму пройшли обшуки у кримських татар, шестеро осіб затримані

У Криму російські спецслужби проводять обшуки в будинках кримських татар, затримано шестеро осіб, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

У Криму пройшли обшуки у кримських татар, шестеро осіб затримані

У Криму з 4-ї години ранку вівторка, 7 липня, російські силовики здійснюють обшуки в будинках кримських татар, затримано вже шістьох осіб. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Так виглядають обшуки в Криму. Сьогодні з 4-ї години ранку в чотирьох районах півострова окупант проводить обшуки в сім'ях кримських татар. Шестеро затримані. Скоріш за все, на всіх чекає славнозвісна стаття 205.5 Кримінального кодексу РФ ("Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації". - Ред.). Зараз їх утримують у відділенні ФСБ у Сімферополі", - написала вона на сторінці у Facebook.

Джапарова зазначила, що на сьогодні вже 67 кримських татар затримані силовиками РФ за статтею 205.5 Кримінального кодексу РФ. "Їх усіх намагаються видати за терористів", - додала вона.

Нагадаємо, що Верховна Рада України закликала міжнародне співтовариство визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Під час пленарного засідання 2 червня, відповідну постанову підтримали 310 українських законодавців.

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