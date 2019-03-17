 У Криму затримали двох кримськотатарських активісток | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

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Новини

У Криму затримали двох кримськотатарських активісток

Російські силовики затримали у Криму активісток Лутфіє Зудієву й Муміне Салієву. Адвокатам відмовили в доступі до затриманих, повідомила громадська організація "КримSOS".

Krimtataren Fahne Stacheldraht (picture-alliance/Zuma/S. Glovny)

В окупованому Росією Криму в четвер, 30 травня, затримали кримськотатарських активісток Лутфіє Зудієву й Муміне Салієву. Про це повідомила на своєму сайті громадська організація "КримSOS".

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За даними правозахисників, у першому кварталі 2019 року було зафіксовано 45 обшуків, 52 затримання та 97 арештів, а жертвами переслідування правоохоронців переважно є кримські татари. (07.05.2019)

У Брюсселі наголошують, що переслідування кримських татар в анексованому Росією Криму є порушеннями стандартів прав людини. (30.03.2019)

Арешти кримських татар правозахисники називають наймасштабнішими репресіями з часу анексії українського півострова Росією. Адвокатка одного з них Ліля Гемеджи розповіла про причини та обставини арештів у інтерв'ю DW. (29.03.2019)

Лутфіє Зудієву російські правоохоронці затримали у Джанкої, коли вона поверталася додому з ринку. Муміне Салієву - біля її будинку в Бахчисараї.

За даними "КримSOS", Зудієву звинувачують у пропаганді або публічній демонстрації символіки екстремістських організацій. Про зміст звинувачень щодо Муміне Салієвої правозахисникам наразі невідомо.

Лутфіє Зудієва - директорка дитячого центру "Еліф". Вона була громадянською захисницею в судовому процесі над понад 70 учасниками пікетів 18 грудня 2017 року.

Муміне Салієва - дружина політичного в’язня Сейрана Салієва, правозахисниця й учасниця руху "Кримська солідарність". Цей рух підтримує політв'язнів у Криму, зазначили у "КримSOS". За їхніми даними, адвокатам не надали доступ до затриманих.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter, що Кремль "проводить у Криму чергову чистку". Клімкін має намір обговорити затримання активісток із міністрами закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі та Швеції.

У анексованому Криму від початку року відбулися десятки обшуків і арештів кримських татар.

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