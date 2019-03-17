У Криму затримали двох кримськотатарських активісток

В окупованому Росією Криму в четвер, 30 травня, затримали кримськотатарських активісток Лутфіє Зудієву й Муміне Салієву. Про це повідомила на своєму сайті громадська організація "КримSOS".

Лутфіє Зудієву російські правоохоронці затримали у Джанкої, коли вона поверталася додому з ринку. Муміне Салієву - біля її будинку в Бахчисараї.

За даними "КримSOS", Зудієву звинувачують у пропаганді або публічній демонстрації символіки екстремістських організацій. Про зміст звинувачень щодо Муміне Салієвої правозахисникам наразі невідомо.

Лутфіє Зудієва - директорка дитячого центру "Еліф". Вона була громадянською захисницею в судовому процесі над понад 70 учасниками пікетів 18 грудня 2017 року.

Муміне Салієва - дружина політичного в’язня Сейрана Салієва, правозахисниця й учасниця руху "Кримська солідарність". Цей рух підтримує політв'язнів у Криму, зазначили у "КримSOS". За їхніми даними, адвокатам не надали доступ до затриманих.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter, що Кремль "проводить у Криму чергову чистку". Клімкін має намір обговорити затримання активісток із міністрами закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі та Швеції.

У анексованому Криму від початку року відбулися десятки обшуків і арештів кримських татар.