У Криму запрацювали перші блоки двох ТЕС

В анексованому Росією Криму запрацювали перші блоки двох нових теплоелектростанцій - "Таврійської" в Сімферополі й "Балаклавської" в Севастополі. Про запуск цих двох ТЕС повідомив у понеділок, 1 жовтня, заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов на нараді в Криму, передає агенція новин "Інтерфакс".

Потужність кожної ТЕС - 470 мегават. Остаточне введення перших блоків в експлуатацію заплановано впродовж місяця. Крім того, вже стартувала перевірка для видачі дозволів на запуск другої черги, наголосив російський урядовець.

Спочатку планувалося, що перші енергоблоки ТЕС будуть введені в експлуатацію в кінці травня поточного року. У червні ці терміни перенесли на осінь. Введення в експлуатацію другої черги планувалося в Севастополі на 1 жовтня, в Сімферополі - на 1 листопада. Про зміну цих термінів поки не повідомлялося.

Скандал навколо газових турбін Siemens в Криму

Будівництво обох станцій веде ТОВ "Технопромекспорт", що входить в структуру "РОСТЕХ". Ця компанія опинилася в центрі скандалу навколо поставок в анексований Росією Крим газових турбін німецького концерну Siemens. Влітку 2017 року стало відомо, що компанія перенаправила німецькі газові турбіни на проекти спорудження ТЕС у Сімферополі та Севастополі всупереч умовам договору та з порушенням санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на анексію Росією українського півострова.

Згідно з договором, турбіни призначалися для будівництва електростанції в Тамані. Згодом їх продали іншій компанії, модернізували і спрямували до Криму. У відповідь на це керівництво Siemens вирішило призупинити поставки обладнання для електростанцій підконтрольним державі російським компаніям і розірвати низку угод.

Крім того, в зв'язку з поставками турбін в Крим в серпні 2017 року ТОВ "Технопромекспорт" потрапило в європейський санкційний список, в кінці січня 2018 року - в американський.