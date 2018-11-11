У Кривому Розі розгорівся конфлікт через зрив опалювального сезону

Невідомі люди в понеділок, 12 листопада, увірвалися до офісу газопостачальника "Криворіжгаз" з вимогою негайно розпочати постачання газу на котельні міста, повідомила агенція "Українські новини". Невідомі незаконно відкрили засувки і запустили п'ять котелень із шести. Також повідомляється, що перед будівлею підприємства триває протест мешканців Кривого Рогу, люди палять шини і блокують доступ пожежних машин. Згідно з повідомленням "Криворіжгазу" на сторінці у Facebook, захоплення офісу невідомими відбулося через відмову "Нафтогазу" постачати газ "Криворізькій теплоцентралі".

НАК "Нафтогаз", у свою чергу, закликав "Криворіжгаз" не маніпулювати громадською думкою, зазначивши, що "вентиль під контролем облгазів", інформує "Інтерфакс-Україна". У "Нафтогазі" повідомили, що "Криворізька теплоцентраль" наразі не виконала умов для отримання газу в рамках спеціальних зобов'язань з поставки газу (ПСЗ), через що досі не почала виробництво тепла. Водночас, повідомляється, що сусідній із ТЕЦ виробник тепла КП "Криворіжтепломережа" вже отримує газ і подає людям тепло.

"Стосовно ж АТ "Криворізька теплоцентраль", то її керівництво не підготувалося до зими, не забезпечило виконання умов, щоб отримувати пільговий газ", - зазначили в "Нафтогазі", також додавши, що ТЕЦ "може купити газ на ринку на звичайних умовах, якщо не хоче/не може працювати з "Нафтогазом" на пільгових".

Окрім Кривого Рогу, ситуація зі зривом опалювального сезону складається у Смілі, Шепетівці та деяких інших містах України. Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України і кабміну із закликом втрутитися в ситуацію.