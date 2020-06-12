У Кремлі поки не планують контактів із Володимиром Зеленським

Керівництво Російської Федерації поки не планує жодних контактів із Володимиром Зеленським, котрий впевнено перемагає на виборах президента України. Про це у вівторок, 23 квітня, заявив помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков.

"Ні, поки не планується", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів, цитує агентство новин "Інтерфакс". Ушаков додав, що в Кремлі очікують офіційного оголошення результатів виборів, після чого ще триватиме період до інавгурації нового президента України. "Подивимося, як реально розвиватиметься ситуація в Україні, і які перші кроки здійснить новий президент", - додав Ушаков.

Нагадаємо, напередодні в Москві пояснили відсутність привітань Зеленському тим, що поки немає офіційних результатів виборів.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрінеться із Путіним у четвер

Зустріч Путіна з Кім Чен Ином

Окрім того, Ушаков повідомив про плани Путіна зустрітися із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином вже 25 квітня. Майбутня зустріч відбудеться у Владивостоку.

"Дата - 25 квітня, у Владивостоку президент (Росії. - Ред.) проведе переговори з главою Держради КНДР Кім Чен Ином, який відвідуватиме нашу країну (РФ. - Ред.) з візитом", - зазначив Ушаков. За його словами, ця зустріч стане першим контактом Путіна із північнокорейським лідером.

Той факт, що дата та місце зустрічі стала відомими лише зараз він пояснив домовленостями з північнокорейською стороною, згідно з якими про підготовку до переговорів було вирішено не повідомляти ЗМІ.