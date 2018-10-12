У Кремлі погрожують захищати інтереси православних в Україні

Росія запевняє, що готова захищати інтереси православних в Україні у зв'язку з наміром Синоду Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві. "У випадку, якщо події, що розвиваються, увійдуть у русло протиправних дій, то звісно, як Росія всюди захищає інтереси росіян і російськомовних, то так само, і про це неодноразово говорив Путін, Росія захищає інтереси православних", - заявив у п'ятницю, 12 жовтня, речник президента РФ Дмитро Пєсков, цитує агенція "Інтерфакс". Його відповідідь стосувалася запитання про дії Росії у разі спроб силових дій щодо храмів Української православної церкви Московського патріархату. При цьому Пєсков уточнив, що Росія захищатиме інтереси православних "виключно політико-дипломатичними" засобами.

Також у Кремлі заявили, що стурбовані рішенням надати Україні автокефалію та поділяють тривогу РПЦ з приводу можливих наслідків цього кроку. "Ми знаємо про жорстку і послідовну реакцію Російської православної церкви на ті рішення, які були озвучені вчора з Константинополя. І ми неодноразово раніше говорили, що ми вкрай стурбовані тим, що планувалося зробити кроки, здатні внести розкол у православний світ", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії українській церкві. Він також скасував видане в 1686 році в синодальному листі зобов'язання, яке надало Московському патріарху право призначати Київського митрополита. Крім того Синод ухвалив зняти анафему з глави УПЦ КП Філарета. У відповідь на це Російська православна церква (РПЦ) заявила, що буде змушена розірвати євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом.