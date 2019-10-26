У Кремлі наполягають на розведенні сил як умові "нормандського саміту"

У Росії наголошують, що розведення сил на Донбасі є важливим для проведення саміту "нормандської четвірки". Про це в понеділок, 28 жовтня, заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Коментуючи поїздку президента України Володимира Зеленського на Донбас, Пєсков запевнив, що за нею стежили в Кремлі. "Ми стежили з великою увагою (за поїздкою Зеленського. - Ред.). Деякі діалоги (між українським лідером і представниками добровольчих батальйонів. - Ред.), які мали місце, висвітлили на повний зріст проблеми, які є, і показали першоджерело цих проблем", - стверджує Пєсков, цитує агенція новин "Інтерфакс".

"Ми сподіваємося, що у міру того, як президент України змусить такі підрозділи виконувати власні накази, можна буде говорити про підготовку до розведення, що є важливою складовою підготовки до проведення саміту", - зазначив прессекретар президента РФ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 25-26 жовтня відвідав населений пункт Золоте в Луганській області. Згодом українські ЗМІ поширили відеокадри суперечки Зеленського з людьми, котрі представилися добровольцями. У дискусії йшлося про акції протесту проти так званої "формули Штайнмаєра", яка передбачає умови, за яких на непідконтрольних Києву територіях Донбасу мають відбутися місцеві вибори і може почати діяти закон про особливий статус.

Розмовляючи в Золотому з людьми, які називали себе добровольцями, Зеленський закликав до виведення зброї з цього населеного пункту. "Я до тебе прийшов і сказав: зброю прибери. А ти мене не переводь на акції",- сказав Зеленський. Український президент також додав: "Є демократія, а є ситуація в країні. Ми до вас серйозно, по-людськи, звернулися, тому що ви воювали".

Натомість співрозмовники Зеленського відповіли, що вони поважають закон і будуть все робити згідно з законом, після чого президент пішов. Згодом Зеленський пояснив, що від місцевих жителів дізнався про озброєних людей, які оселилися на околиці, і вирішив поспілкуватися з ними. Про це український президент написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.