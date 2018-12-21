 У Кремлі кажуть, що заклик Меркель звільнити моряків не є підставою для зміни законів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2018

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Новини

У Кремлі кажуть, що заклик Меркель звільнити моряків не є підставою для зміни законів

Дії РФ щодо українських моряків обумовлені російським законодавством, яке не може бути змінене через заклики іноземних лідерів звільнити затриманих, стверджує речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков зауважив, що заклики іноземних лідерів не є підставою для зміни російськихї законів

Дмитро Пєсков зауважив, що заклики іноземних лідерів не є підставою для зміни російськихї законів

Заклик німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) до президента Росії Володимира Путіна звільнити захоплених українських моряків не може бути підставою для зміни російського законодавства, стверджують у Кремлі. "Безумовно, ми приймаємо до відома такі заяви, але вони не можуть бути підставою для зміни російського законодавства або для того, щоб хтось відступав від російського законодавства", - заявив у суботу, 29 грудня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, цитує агентство "Інтерфакс".

Він підтвердив що Анґела Меркель та Володимир Путін  в телефонній розмові напередодні обговорили долю українських моряків. За словами Пєскова, позицію німецької сторони взяли до відома. "Зараз моряки перебувають під слідством. Все, що з ними відбувається, відбувається відповідно до російського законодавства", - стверджує він.

Нагадаємо, напередодні канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еманнуель Макрон у спільній заяві звернулися з вимогою до Росії звільнити всіх "незаконно утримуваних українських моряків". Лідери двох країн наголосили, що моряки мають отримати можливість "святкувати прийдешні свята" разом зі своїми родинами.

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Російський адвокат Микола Полозов, який координує роботу зі звільнення в РФ українських моряків, розповів DW про перспективи визнання їх військовополоненими та визволення до оголошення вироку. (28.12.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликають Росію звільнити захоплених українських моряків, а також вимагають безпечного й вільного проходу для всіх кораблів у Керченській протоці. (28.12.2018)

Тим часом російський адвокат Микола Полозов, який координує роботу зі звільнення в РФ українських моряків, розповів у інтерв'ю DW, що це питання є політичним. "Безумовно, питання долі моряків не залежить ні від слідства, ні від суду. Рішення лежить у площині ухвалення політичних рішень Кремлем і особисто президентом Росії Володимиром Путіним", - зазначив адвокат. Він додав, що, якщо російська влада ухвалить позитивне рішення щодо звільнення моряків, то воно не обумовлюватиметься жодними процесуальними діями.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Були затримані і пізніше заарештовані були 24 українські моряки, що перебували на цих суднах. Згодом усі вони назвали себе військовополоненими.

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