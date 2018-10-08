У Кремлі заперечили наявність контактів між Путіним та ймовірним агентом ЦРУ

Колишній співробітник адміністрації президента РФ Олег Смолєнков працював на невисокій посаді й не мав прямих контактів з Володимиром Путіним. Про це в вівторок, 10 вересня, розповів речник Кремля Дмитро Пєсков журналістам.

"Справді, Смолєнков працював у адміністрації президента, але кілька років тому був звільнений (…), його посада не належала до категорії вищих посадових осіб, так званих указних посад", - запевнив Пєсков, цитує інформагенція "Інтерфакс". Згодом Пєсков додав, що Смолєнкова звільнили з адміністрації президента РФ близько двох-трьох років тому.

Так само речник Кремля не зміг підтвердити поширену в ЗМІ інформацію, що Смолєнков був агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США, якого 2017 року евакуювала американська розвідка. "Я не знаю, чи був він агентом чи ні", - сказав офіційний представник Кремля.

Щодо рівня доступу до інформації ймовірного призвідника шпигунського скандалу і його зв'язків з російським президентом, речник Путіна сказав: "Ця посада не передбачала як таких контактів з президентом".

Крім того, Пєсков запевнив журналістів, що Кремль не має зауважень до роботи російської контррозвідки через цей новий шпигунський скандал. "Все добре з роботою російської контррозвідки", - запевнив офіційний представник Кремля.

Лавров теж не знайомий зі Смолєнковим

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечив, що був будь-коли знайомим зі Смолєнковим. "Я його ніколи не бачив, ніколи з ним не зустрічався", - запевнив російський урядовець під час пресконференції у Москві, цитує "Інтерфакс".

Раніше низка американських та російських ЗМІ повідомили про те, що 2017 року американська розвідка була змушена евакуювати з РФ таємного агента з оточення вищого російського керівництва. За даними американських журналістів, котрі посилалися на неназвані джерела в адміністрації президента США Дональда Трампа, співробітник "найвищого рівня" працював протягом понад десяти років на ЦРУ й був джерелом інформації безпосередньо з Кремля і вищих структур національної безпеки.

Згідно з цією інформацією, агент мав безпосередній доступ до президента РФ Володимира Путіна й навіть мав можливість надавати фотокопії документів з робочого столу російського лідера.

Згодом російське видання "Коммерсант" повідомило, що в США виявився слід "зниклого" співробітника адміністрації президента Росії Олега Смолєнкова.

До цього видання з посиланням на російські телеграм-канали повідомляло, що високопоставленим інформатором ЦРУ, який був вивезений з Росії в результаті спецоперації 2017 року, міг бути Олег Смолєнков, співробітник адміністрації президента, який зник того ж року після виїзду на відпочинок в Чорногорію з сім'єю.